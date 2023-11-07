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Hala Sultan Tekkesi UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne katılım için beklemede

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Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’nin, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne katılım için bekleme listesinde olduğu bildirildi.

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Hala Sultan Tekkesi UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne katılım için beklemede
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Fileleftheros gazetesi, Hala Sultan Tekkesi ile Kiti’deki “Panaya Tis Angeloktisi Kilisesi”nin bekleme listesinde olduğunu ve Larnaka Turistik Gelişim ve Tanırım Ofisi’nin, 2016 yılından beri bu iki yerin listeye girebilmesi için uğraştığını yazdı.
Gazete, Kültür Müsteşarı Vasiliki Kasianidu’nun konuyla ilgili açıklamasında, kendisinin uzun yıllar boyunca UNESCO’da yer aldığını ve bu konunun kendisini özel olarak ilgilendirdiğini belirterek, şu günlerde bu konu için yoğun çaba gösterdiklerini söylediğini kaydetti.
Habere göre Kasianidu, kısa bir süre sonra Yunanistan Kültür Bakanı ile görüşeceğini ve bu konuyla ilgili bilgi talebinde bulunacağını ifade etti.
 
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