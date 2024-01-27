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Haciyeorgiu’dan “çözümden sonra Kıbrıs’ta büyük bir uluslararası örgüt kurulsun” önerisi

Eski Rum Milletvekili Takis Haciyeorgiu “Kıbrıs ve Bölge İçin Bir Fikir” isimli kitabında Kıbrıs sorununun çözülmesi halinde, Kıbrıs’ta büyük bir uluslararası örgüt kurulmasını önerdi.

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Haciyeorgiu’dan “çözümden sonra Kıbrıs’ta büyük bir uluslararası örgüt kurulsun” önerisi
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Haravgi’nin haberine göre Haciyeorgiu “Kıbrıs ve Bölge İçin Bir Fikir” isimli kitabını 2 Şubat günü siyasi parti başkanları ve siyasi yetkililerin katılımıyla “Gazeteci Evi”nde tanıtacak.
Haciyeorgiu kitabında, “Kıbrıs’ta kurulacak ve sadece adı ile bütün Ada sakinlerine güvenlik duygusu verecek böyle bir uluslararası örgütün, prosedüre de ivme katabileceğine, liderlerin, ülkelerinin sonunda bu kadar büyük bir uluslararası örgüte ev sahipliği yapacağını bilerek müzakerelerde daha özgüvenle hareket edebileceğine ve Kıbrıs’ın nihayetinde sorundan çözüme dönüşeceğine” inanç belirtti.
“Kıbrıs’ta önemli bir uluslararası örgüt/kurum kurulmasının, ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik çerçevede kalkınmasına doğrudan veya dolaylı olumlu ilave etkileri de olabileceği” görüşünü de belirten Haciyeorgiu, Avrupa Komiteleri de dahil Kıbrıs’ın her iki tarafında ve Yunanistan’daki siyasiler, parti başkanları, hakimler, avukatlar, akademisyenler ve diğer birçok unsurla bu konuda pek çok görüşme yaptığını da kaydetti.
 
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