GYÖ’lerin açıklanması New York’taki gelişmelere bağlı

Rum lider Hristodulidis, Kıbrıs Türk toplumuyla ilgili Güven Yaratıcı Önlemler” konusunda “Bunlar hazırdır ve açıklama aşamasındayız. Açıklama zamanı New York’taki gelişmelere bağlı olacaktır. Kararımız kesindir" dedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, olumlu bir ortam meydana getirilmesi için yeni “Güven Yaratıcı Önlemler” (GYÖ) üzerinde çalıştığı ifade edildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Yeni GYÖ’ler İleriye Götürülmesi Hedefi” başlıklı haberinde, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamada bulunan “diplomatik kaynakların”, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in üzerinde çalıştığı gündelik meselelerle ilgili Güven Yaratıcı Önlemlerle (GYÖ), olumlu bir ortam meydana getirmeyi aynı zamanda bu şekilde, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için gerçekleştirilen çabalara daha fazla katkıda bulunmaya istekli ve hazır olduğuna dair mesajlar göndermeyi amaçladığını söyledikleri haber verildi.

Gazeteye göre, haberde adı belirtilmeyen “diplomatik kaynaklar”, hedeflenen şeyin bu GYÖ’lerin sonuçlara sahip olması ve bunlardan bazılarının her iki tarafça kesinleştirilip kabul edildiği sürece, iki toplumlu teknik komiteler aracılığıyla ileriye götürülmesi olduğunu da belirttiler.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in GYÖ’lerle ilgili bazı fikirler üzerinde çalıştığını ve bunların daha detaylı incelenmesi gerekeceğini ifade eden “aynı kaynaklar”, Hristodulidis’in tezinin olumlu bir gündem muhafaza edilmesi ve sorumluluk yükleme politikasından kaçınılmasının devam etmesi yönünde olduğunu da aktardı.

“Diplomatik kaynaklar” Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türk toplumu için açıklayacağı tek taraflı önlemlerle ilgili olarak ise, bunların açıklanacağının kesin olduğunu, ancak sürece daha fazla ivme kazandırılması amacıyla, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabaların canlandırılmasına ilişkin önkoşulların yaratılması için ortamın uygun olduğu zaman gerçekleşeceğini belirttiler.

Bu nedenle, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in bunları daha erken bir zamanda açıklamayı planlamış olsa da bunu yapmadığını yazan gazete, Pile’deki ara bölgede meydana gelen olayların ve bunun ardından yaşananların, bunun gerçekleşmesi için uygun zamanı oluşturmadığının düşünüldüğünü ifade etti.

Gazeteye göre “aynı kaynaklar”, Kıbrıs Türk toplumuyla ilgili tek taraflı önlemlerin ve Hristodulidis’in yaptığı açıklamalarda Kıbrıslı Türklere gönderdiği mesajların Kıbrıs Türk toplumunda olumlu etkiler yarattığı iddiasında da bulundu.

“Aynı kaynaklar”, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in bu meseleleri, Kıbrıs sorunuyla bir temsilci atanması gerektiği ve AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif bir şekilde müdahil olması önerisinin ötesinde, Cuma günü New York’ta BM Genel Sekreteriyle yapacağı görüşmede ortaya koymayı amaçladığını da ifade ettiler.

“Aynı kaynaklar”, BM temsilcisi atanması konusuyla ilgili olarak, bunun şimdi olması halinde Avrupa-Türk meselelerinin Ekim’de yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında ortaya konulabileceğini ve Lefkoşa Rum kesiminin de AB tarafından da temsilcisi atanmasına dair tezini burada ilerletebileceğini, aksi takdirde konunun tümünün Aralık’taki Avrupa Konseyine erteleneceğini sözlerine ekledi.

Hristodulidis’in New York’a varışının ardından gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik tek taraflı önlemlerine değindiğini de anımsatan gazete, Hristodulidis’in, tek taraflı önlemleri açıklama konusunda hazır olduklarının kamuoyu tarafından bilindiğini söylediğini anımsattı.

GYÖ’lerle ilgili bazı önerileri olduğunu ve bunların bilinen öneriler olmadıklarını ifade eden Hristodulidis, bunların günlük yaşamı ilgilendirecek önlemler olacağını ve BM Genel Sekreteriyle yapılacak görüşmelere göre, önerecek bazı fikirlere sahip olduklarını yineledi.

Gazeteye göre Hristodulidis açıklamasının başka bir kısmında, Kıbrıs Türk toplumuyla ilgili önlemler konusunda şunları da söyledi;

“Yapılan temaslara paralel olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üzerinde çalıştığımız bazı düşünceleri vardır, bunlar hazırdır ve açıklama aşamasındayız. Açıklama zamanı New York’taki gelişmelere bağlı olacaktır. Kararımız kesindir"

Haber Fileleftheros’ta “Olumlu Ortam İçin Yeni GYÖ’ler- Hristodulidis Günlük Yaşamın İyileştirilmesine Dair Önlemleri İnceliyor”, Haravgi’de ise “Olumlu Ortam Yaratılması İçin Kıbrıslı Türklerle İlgili Yeni GYÖ’ler” başlıklarıyla yer aldı.