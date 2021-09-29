Hristodulidis’in, Rum tarafının müzakerelerin başlamasına hazır olduğunu dile getirerek, “Güvenlik Konseyi kararları temelinde yarın bile müzakerelere başlayabiliriz” dedi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri ile liderler arasında geçtiğimiz pazartesi günü New York’ta gerçekleştirilen gayri resmi üçlü görüşmenin ardından “Associated Press” ajansına verdiği demeçte, 2021 yılı sonuna kadar Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni tur müzakerelerin başlamasına ilişkin perspektif olup olmadığının ortaya çıkmasını umduğunu dile getirdi.

Hristodulidis’in, Rum tarafının müzakerelerin başlamasına hazır olduğunu dile getirdiğini yazan gazete, Hristodulidis’in “Güvenlik Konseyi kararları temelinde yarın bile müzakerelere başlayabiliriz” ifadesine yer verdi.

BM Genel Sekreterinin liderlerle gerçekleştirdiği yemek konusunda ise Hristodulidis, Genel Sekreterin Kıbrıs sorununa olan ilgisini göstermesinden ötürü, bunun oldukça yapıcı ve olumlu olduğunu dile getirdi.

Hristodulidis, Kıbrıslı Rumların, BM Genel Sekreteri tarafından atanacak olan yeni temsilcinin, müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olup olmadığının tespit edilmesi için, Kıbrıs’ı ve üç garantör ülkeyi ziyaret etmesini beklediklerini de ifade etti.

Kıbrıslı Rumların, BM Güvenlik Konseyi kararları temelindeki müzakerelerin yarın bile yeniden başlamasına hazır olduklarını yineleyen Hristodulidis, müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olup olmadığı konusunda yılsonuna kadar BM Genel Sekreterinin yeni temsilcisinden bir işaret ortaya çıkmasını umduğunu ifade etti.

“Müzakereler olmadan durumun gittikçe daha zor hale geldiğini anladıklarını” vurgulayan Hristodulidis, “Kıbrıs sorununun çözümünün tek yolunun müzakerelerden geçtiğini” öne sürdü.

“Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin istediği iki devlet çözümünün seçenek teşkil etmediğini, çünkü BM Güvenlik Konseyi kararları ve Guterres’in yetkileri dışında olmasından ötürü, Kıbrıslı Rumların bunu tartışmayacaklarını bile” ileri süren Hristodulidis, uluslararası toplumun iki devlet çözümüne olumsuz tepki verdiğini savundu.

Hristodulidis “Kıbrıs için tek geçerli çözümün federasyon olduğunu” da iddialarına ekledi.