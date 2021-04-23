Gutteres, taraflardan yaratıcılık bekliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, taraflardan “yaratıcılık” istediği hedeflenen şeyin tarafların kalıcı bir çözümü müzakere etmeleri için zemin olup olmadığının ortaya çıkması olduğunu akıllarında tutmalarını istediği belirtildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi beş taraflı konferans için önümüzdeki hafta Cenevre’de bulunacaklardan “yaratıcılık” istediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “BM Genel Sekreteri Yaratıcılık İstiyor- Herkesin Beş Taraflı Konferansta Kendi Meselelerini Ortaya Koyması İçin Masa Açık- Başkan İyi Hazırlanmış” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin gayri resmi beşli konferans için önümüzdeki günlerde Cenevre’de yapılacak toplantıya katılacaklardan “yaratıcılık” beklediği kaydedildi. Genel sekreterin, hedeflenen şeyin tarafların kalıcı bir çözümü müzakere etmeleri için zemin olup olmadığının ortaya çıkması olduğunu akıllarında tutmalarını istediği belirtildi.

Guterres’in Sözcüsü Stephan Dujarric’in, BM Genel Sekreteri Guterres’in 27-29 Nisan tarihlerinde yapılacak konferans için Cenevre’ye gideceğini resmen açıkladığını yazan gazete, Dujarric’in, Guterres’in taraflara yönelik herhangi bir mesajı olup olmadığı sorusuna “Guterres’in amacının tarafların kalıcı bir çözümü müzakere etmesi için ortak bir zemin olup olmadığını tayin etmek olduğu” yanıtını verdiğini iletti.

Dujarric “tarafların bu gayri resmi görüşmeye yaratıcılıkla gelmelerini umduklarını” da dile getirdi.

BM’nin yaklaşımının, müdahil tarafların BM Genel Sekreteriyle olan görüşmelerinde çıkmazın aşılmasına yardımcı olacağını düşündükleri fikirleri ortaya koymalarına izin verdiğini yazan gazete, BM açısından Cenevre görüşmesinin “nerede bulunduğumuzu ve nereye gitmek istediğimizi görmeyi amaçladığını” belirtti.

Haberde, Guterres’in, ortak hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda beş tarafın tezlerini dinlemeye hazır olduğunu ve Cenevre’ye de bu amaçla dinlemeye gideceğini ifade edildi.

Haberin “Başkan İyi Hazırlanmış” ara başlığıyla verilen kısmında ise, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun internet üzerinden katıldığı bir görüşmede yaptığı açıklamaya yer verildi. Fotiu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Rum tarafının, “kötümser tablo bozularak, durumların olumlu yönde ilerlemesi umudu” ve “Kıbrıs sorununda ilerleme yaşanması arzusuyla” konferansa hazırlandıklarını söyledi.

Fotiu açıklamasında “ne yazık ki diğer taraftan gelen mesajların umut verici olmadığını” da iddia etti.

AB’NİN KONFERANSA KATILIMI KONUSU

Öte yandan, gazete başka bir haberinde, Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano’nun dün Brüksel’de gazetecileri bilgilendirmesi esnasında Rum Haber Ajansı KİPE’nin sorusuna verdiği yanıtta, AB’nin beş taraflı konferansa katılım konusunda şu ana kadar davet almadığını söylediğini iletti.

BM Genel Sekreterinden şu aşamada AB için davet gelmediğini dile getiren Stano, AB’nin konferansı selamladığını ve Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını umduğunu söylerken, AB’nin çözüm sürecini desteklemeye hazır olduğunu da dile yineledi.

AB’nin birçok kez, Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmeleri selamladığını vurgulayan Stano, AB olarak, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları uyarınca, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunmasına tam anlamıyla bağlı olduklarını sözlerine ekledi.

Gazete Rum tarafındaki EDEK, Vatandaşlar Hareketi, DİPA ve Dayanışma Hareketi gibi bazı partilerin, Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler, özellikle de AB’nin Cenevre konferansına dahil edilmemesi konusunda endişelerini belirttikleri açıklamalarda bulunduklarını ekledi.

Alithia gazetesi ise “Anastasiadis’in Beş Taraflı Konferanstaki Stratejisi Ulusal Konseyin Önünde” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ay sonunda Cenevre’de gerçekleştirilecek beş taraflı konferansta izleyeceği strateji ve müzakere grubunun üzerinde çalıştığı senaryolar konusunda bugün toplanacak olan Rum Ulusal Konseyini bilgilendireceğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün müzakere grubuyla yeni bir görüşme yaptığını da ekledi.

Konferansla ilgili haberler Politis’te “5+1 Işığında Hazırlığa Perde”, Haravgi’de ise “BM Genel Sekreteri İki Taraftan Yaratıcı Öneriler Bekliyor- AB Henüz BM’den Beş Taraflı Konferans İçin Davet Almadı” başlıklarıyla yer aldı.