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Guterres’ten temsilci istendi

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Rum Dışişleri Bakanı Kombos, New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşme yaptı. Kombos, Rum lider Hristodulidis’in AB’nin Kıbrıs temsilcisi atayarak, Kıbrıs sorununda daha aktif rol üstlenme girişimi ve BM’nin Kıbrıs'a temsilci ataması talebini Guterres’e aktardı

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Guterres’ten temsilci istendi
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Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos önceki gün New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek, Rum yönetiminin Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlaması için gerekli şartları yaratma çabalarını anlattı.
Güney’de yayımlanan Haravgi, “BM ve AB Müzakerelerin Yeniden Başlama Olasılığını Araştırıyor… Guterres, Lefkoşa’nın Diyalog Çabasıyla İlgili Tezleri Hakkında Bilgilendirildi” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Kombos-Guterres görüşmesinin önceki gece Kıbrıs saatiyle 22.30’da yapıldığını yazdı.
Habere göre, Kombos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in AB’nin Kıbrıs temsilcisi atayarak, Kıbrıs sorununda daha aktif rol üstlenme girişimi ve BM’nin Kıbrıs'a temsilci ataması talebini de BM Genel Sekreterine aktardı.
BM Genel Sekreter Yardımcıları Jean Pierre Lacroix ve Rosemary DiCarlo ile de görüşen Kombos,  Rum yönetiminin müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin yaklaşımını anlattı ve “Hedefimiz, müzakereleri yeniden başlatma şartlarını oluşturmak için başlamış görünen bir süreç çerçevesinde zemin hazırlamaktır” ifadesini kullandı.
 
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