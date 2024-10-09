Guterres’in bir sonraki hamlesi muamma

BM Genel Sekreteri Guterres’in bir sonraki hamlesinin herkes için muamma olmaya devam ettiğine dikkat çekildi

Rum Ulusal Konseyi, New York’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında 15 Ekim’de gerçekleştirilecek gayri resmi akşam yemeği öncesinde fikir alışverişinde bulunmak için önceki gün toplandı. Toplantı Hristodulidis başkanlığında yapıldı.

Fileleftheros gazetesi “BM Genel Sekreterinin Bir Sonraki Hamlesi Muamma- Siyasi Liderliğin New York’taki Yemek Öncesi Beyin Fırtınası” başlıklarıyla yer verdiği haberde BM Genel Sekreteri Guterres’in bir sonraki hamlesinin herkes için muamma olmaya devam ettiğini yazdı.

Guterres’in bir sonraki hamleleriyle ilgili yol haritasının Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in hazırladığı gayri resmi belge olduğunu yazan gazete, belgenin içeriğini yalnızca Guterres’in bildiğine işaret etti.

Görüşmenin beyin fırtınası şeklinde olduğu ve bunun New York görüşmesine hazırlanmasında Hristodulidis’e yardımcı olabileceği ifade edildi.

Rum hükümetinin bugüne kadar aldığı bilgiye göre 15 Ekim’de New York’ta Guterres’in ev sahipliğinde gerçekleşecek yemeğin New York saatiyle akşam 7’de başlamasının beklendiği (Kıbrıs saatiyle 16 Ekim’de sabah 02.00’de) ve hem görüşmenin hem de gayri resmi akşam yemeğinin BM merkezinde olacağı ifade edildi.

Hristodulidis’in New York’a Londra üzerinden gideceği ve Londra’da İngiltere Başbakanıyla görüşeceği de belirtildi.

Guterres’in, Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in hazırladığı ve kendisine teslim ettiği gayri resmi bir belge -consept paper- dahilinde hareket edeceğini öne süren gazete, belgenin içeriğini kaleme alan kişi haricinde yalnızca Guterres’in bildiğini ve BM Güvenlik Konseyinin daimî üyelerinin bile Holguin’in belgede ne yazdığı ve ne önerdiğini bilmediklerine işaret etti.

Guterres’in bu görüşmeyi yalnızca iki liderin geçmişte olduğu gibi aynı tezleri tekrarladığını dinlemek için düzenlemediğine de işaret eden gazete, Guterres’in bir sonraki hamlesinin ne olacağının henüz bilinmediğini yineledi.

Beklenen ilk şeyin Holguin’le ve büyük ihtimalle Holguin’in sözleşmesinin uzatıldığına dair bir bildirimle ilgili bir açıklama olduğunu kaydeden gazete, ortaya çıkabilecek ikinci şeyin ise Guterres’in liderlerin önüne diyaloğun gerçekleşebileceği ve ilerleyebilecekleri 2-3 mesele koyması olduğuna işaret etti.

Guterres’in Holguin’in belgesine dayanarak bir öneride bulunmasının da beklendiğini öne süren gazete, olumlu bir ortam ve karşılıklı olumlu mesajlar olması halinde Guterres’in bir adım daha atıp Kıbrıs sorununun dış boyutlarını ele alacak beş taraflı bir görüşme düzenlemesinin de ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

“Edindiği bilgiye dayanarak” Hristodulidis’in Holguin’le görüşmesinde güvenlik ve askeri birlikler konularının ele alınması gerektiğini Holguin’e söylediğini yazan gazete Rum kesiminin yeniden değerlendirme hükmünü (review clause) tartışmadığının açıklığa kavuşturduğunu ifade etti. Gazete haberinin devamında BM ile Holguin’in yönetim konusunu tartışmanın ön sıralarına koyduklarını belirtti.

Hristodulidis’in önceki gün yapılan ulusal konsey toplantısında siyasi liderlikten Rum kesiminin 15 Ekim’de yapılacak yemekteki yaklaşımının ne olabileceğini duymak istediğini yazan gazete, haberinin devamında Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ile partilerin toplantı sonrası açıklamalarına yer verdi.

Letimbiotis toplantının ardından yaptığı açıklamada bu olumlu gelişme siyasi partilerden kabul gördüğü için Hristodulidis'in söz konusu yemeğe güçlü bir şekilde gideceğini kaydetti.

Gazeteye göre DİSİ Başkanı Annita Dimitriyu açıklamasında Guterres çerçevesinde ısrarcı olmaları ve Crans Montana’da kalınan yerden görüşmeye başlamaları gerektiğini söylerken, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise Guterres’in atacağı bir sonraki adımları hesaplamadan bu görüşmeyi düzenlemediğine işaret etti. Stefanu geçmişte Türkiye’nin olumsuz tutumuna güvendiklerinde için geçmişte bir çok kez yaşadıkları gibi b, alternatif senaryolara hazır olmaları gerektiğini de söyledi.