Kişisel temsilcisi Holguin’den raporunu teslim alan BM Genel Sekreteri Guterres’in yeni girişimlere hazırlandığı belirtildi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Washington’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’le görüştüğünü yazan Rum basını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önceki gün yaptığı açıklamalar ve BM Genel Sekreteri’nin Sözcüsü Stephane Dujarric’in açıklamalarını da okuyucuya yansıttı.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi: “Satranç Tahtasında Yeni Hamleler – Guterres Harekete Hazırlanıyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’den raporunu teslim aldığını belirterek, Guterres’in yeni girişimlere hazırlandığı iddiasında bulundu.

Gazete, BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric’in yaptığı açıklamada, Guterres’in Holguin’den, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması için ortak zemin bulunması çerçevesinde hazırladığı raporu teslim aldığını söylediğini aktardı. Dujarric açıklamasının devamında, Guterres’in “Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk liderlere atılacak adımları önermek adına rapordaki önerileri incelemekte olduğunu” ifade etti.

Gazete, Dujarric’in bu açıklamasının, Guterres’in söz konusu raporu inceledikten sonra atacağı adımları belirleyeceğini ve ortak zemin bulunması çabalarını sürdüreceğini gösterdiği yorumunda bulundu.

Gazete, Holguin’in raporunu teslim etmesinin ardından Washington’a giderek önceki gün Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’le görüştüğünü ve raporuna ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu yazdı.

Holguin’in temaslarının, “Kıbrıs sorunu oyununda kalmaya devam etme niyetini ortaya koyduğu” yorumunda bulunan gazete, Yerapetridis’in ise görüşmede, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması yönünde Holguin’in gösterdiği çabadan duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini belirtti.

Yerapetridis görüşmede, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için Güney Kıbrıs’la iş birliği içerisinde katkı koymaya hazır olduklarını, Kıbrıs’ın 50 yıldır bölünmüş durumda olmasının kabul edilemeyeceğini ve Kıbrıs sorununa, BM Güvenlik Konseyi kararları ile uluslararası hukuk temelinde bir çözüm bulunabilmesi için her türlü imkanın değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gazete, Holguin’in ise görüşmede iyimser göründüğü yönünde bilgiler bulunduğunu belirtirken görüşmede ayrıca, içeriği henüz taraflarla paylaşılmayan rapora dair görüş alışverişinde bulunulduğunu da aktardı.

Gazete haberinin devamında, Hristodulidis’in de önceki gün yaptığı açıklamada Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le gerçekleştirdiği görüşmede duyduklarından ötürü memnun olduğunu dile getirdiğini aktardı.

Habere göre, Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirilen görüşme sonrasında Miçotakis’in kendisini telefonla aradığını, Rum Dışişleri Bakanı’nın da Yunan mevkidaşıyla görüştüğünü ve Holguin’le de görüşmelerinin olduğunu söyledi.

Hristodulidis, hem Miçotakis’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde hem de Yunanistan Dışişleri Bakanı'yla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Rum Dışişleri Bakanı’nın kendisine aktardığı bilgilendirmede duyduklarından ötürü memnun olduğunu dile getirdiğini aktardı.

