“Guterres, Anastasiadis’i yalanladı”

AKEL destekli bağımsız aday Andreas Mavroyannis, BM Genel Sekreteri Guterres’in raporuyla ilgili açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in elinden gelenin en iyisini yaptığına ve müzakereler masasına geri dönme niyetine sahip olduğuna dair ikna edici olmaya çalışmasına karşın rapor içerisinde yer alanların, O’nu yalanladığını belirtti.

Mavroyannis, "Türk provokasyonlarının” arttığı bir dönemde Genel Sekreterin, çıkmaza ilişkin sorumluğunu her iki tarafa eşitlemesinin, izlenilen siyasetin ve yapılan icraatların başarısızlığını teyit ettiğini ifade etti.

Rapor taslağının hiçbir yerinde Kıbrıs sorununa ilişkin çözüm zemininden bahsedilmediğini ifade eden Mavroyannis, ülkenin; Kıbrıs sorununu doğru gidişata koyacak güvenilir, muktedir ve tutarlı bir lidere gereksinimi olduğunu söyledi.

