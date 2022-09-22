Güney’in nüfusu yaşlanıyor

Güney Kıbrıs’ta 65 yaş üstü olan kişi sayısı, 15 yaş altı olan kişi sayısını aştı

Güney Kıbrıs’ta 65 yaş üstü olan kişi sayısının, 15 yaş altı olan kişi sayısını aştığı ve bu durumun, nüfusun yaşlandığını gösterdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, konunun önceki gün, Güney Kıbrıs Meclisi’nde demografi sorununun çözülmesi için oluşturulan çalışma komitesinde ele alındığını ve nüfustaki yaşlanmaya; ortalama yaşam süresindeki artışın, genç çiftlerin mali sebeplerle çocuk yapmaktaki isteksizliğinin ve geçmişte ortalama 24 yaşında ilk çocuğunu doğuran kadınların, artık 30 yaş civarında çocuk sahibi olmaya başlamasının sebep olduğunu yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın nüfusunda yabancı uyrukluların sayısındaki çoğalmaya bağlı olarak yaklaşık 193 bin kişilik artış olduğunu ve en fazla yabancı uyruklunun, yüzde 38 ile Baf’ta bulunduğunu kaydetti.

Haberde, 65 yaş üstü kişilerin sayısında 2021 yılında yüzde 16,7 oranında artış yaşandığı; 15 yaş altı kişi sayısının da yüzde 15,9’a düştüğü ifade edildi.



