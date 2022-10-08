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Güneyin Gemi işletmeciliğinden geliri GSYİH yüzde 4,6’sı

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Güneyin Gemi işletmeciliğinden geliri GSYİH yüzde 4,6’sı
 Rum yönetiminin, 2022’inin ilk yarısında gemi işletmeciliğinden elde ettiği gelirin 574 milyon Euro’ya ulaştığı bildirildi.
Alihtia’nın Rum Merkez Bankası İstatistik Dairesi verilerine dayandırdığı habere göre, Rum yönetiminin sektörden elde ettiği gelir Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’sının (GSYİH) yüzde 4,6’sı kadar.
Sektördeki gelir artışının, yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik faaliyetlerin azalmasının ardından peş peşe kaydedilen üçüncü artış olduğuna dikkat çekilen haberde, Merkez Bankası İstatistik Dairesi’nin araştırmayı yaparken öncelikle gemi işletmeciliği şirketlerinin, Güney Kıbrıs sakinlerinin gemi sahibi şirketlerle ve denizcilik faaliyetlerinde bulunan tüzel kişiliklerle alış verişleri üzerinde durduğu belirtildi.  
 
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