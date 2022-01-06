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Güney’e koronavirüs hapı geliyor

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Pfizer tarafından geliştirilen Merck hapı, önümüzdeki hafta Güney Kıbrıs’a ulaşacak

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Güney’e koronavirüs hapı geliyor
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Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 5 vatandaşını kaybeden ve 5 bin 457 yeni vaka saptayan Güney Kıbrıs, Pfizer’in geliştirdiği Merck (MSD) isimli koronavirüs hapını bekliyor.
Güney’de yayımlanan Alithia’nın, Eczacılık Dairesi Müdür Vekili Elena Panayotopulu’ya dayandırdığı habere göre, Pfizer tarafından geliştirilen Merck, günlük vakaların 4 haneli rakamlarda seyrettiği Güney Kıbrıs’ta önümüzdeki hafta ulaşacak.
Aynı gazete, özel ve devlet laboratuvarlarındaki iş yükü nedeniyle PCR ve hızlı test sonuçlarının gönderilmesinde gecikmeler yaşandığını, aynı gün verileceği söylenen sonuçların ertesi gün bildirildiğini, bu nedenle planlı uçuşlarını ve hatta ameliyatlarını kaçıranlar bulunduğunu kaydetti.
Gazete, güneydeki havalimanlarının işletmecisi Hermes Airports yetkilisi Maria Kurupi’ye dayanarak, aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın bütün yolculardan, Güney Kıbrıs’a gidişlerinden 48 saat önce negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğunun önceki gün saat 23.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini yazdı.
 
 
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