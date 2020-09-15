Güney’e günde 50 uçak iniyor, 3 vaka tespit ediliyor

Güney Kıbrıs’a günde 50 uçak indiğini ve ortalama 3 pozitif vakaya rastlandığını vurgulayan Ekonomist Mehmet Saydam, “Demek ki yapılabiliyormuş. Ama bizim ülkemizde aslolan halkın iyiliği değil, koltuğun verdiği sıcaklıktır” dedi





Ekonomist Mehmet Saydam, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu ‘Sabah Postası’ programına katılarak, hem salgın nedeniyle oluşan ekonomik krizi değerlendirdi.

Mart ayında ilk pozitif vakaların tespit edildiği süreçte sınırların tamamen kapatıldığını anımsatan Saydam, “Sınırlar kapalıyken, içte kapanmamamız lazımdı. Rastgele testlerle vakalar tespit edilip izolasyon altına alınmaları gerekirdi” dedi.

4 aylık kapanma sürecinin sonunda ne gibi tedbirler alınmasının belli olduğunu ancak hükümetin bu tedbirlerin hiçbirini almadığını ve her şeyi açtığını ifade eden Saydam, “Evet, açmak zorundaydık. Ama biz bu süreci yönetemedik” şeklinde konuştu.

Güney Kıbrıs’a günde 50 uçak indiğini ve ortalama 3 pozitif vakaya rastlandığını vurgulayan Saydam, “Demek ki yapılabiliyormuş. Ama bizim ülkemizde aslolan halkın iyiliği değil, koltuğun verdiği sıcaklıktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı dahil tüm siyasilerin, ekonominin bu noktaya gelmesinde suçu olduğunu söyleyen Saydam, “Mart’ta kapandığımız sürecin öncesinde, Sayın Akıncı ‘iki bin kişi ölecek’ dedi, sonra her yer kapandı. Bu, ortak bir suçtur” ifadelerini kullandı.

Ülke gündeminin ilk sırasında seçimlerin bulunduğunu, ekonominin en alt sırada olduğunu belirten Saydam, “bir diğer sözüm de halkıma” diyerek şöyle devam etti:

“Halkın ilk baştaki korkuyla kendini izole ettiği ortamlara şimdi akın ettiği görülüyor. Diyorlar ki sosyal mesafeyi koruyun. Allah aşkına kim denetliyor? Halkın kendi tedbirini kendisinin alması lazım.”

Salgını kontrol altına almayı başaranların, birkaç kilometre ötede olduğunu vurgulayan Saydam, “Birçok kesim yeniden kapanmamız gerektiğini söylüyor. Ben sağlıkçı değilim. Ama kapanmamız durumunda, Haziran ayındaki ekonomik gerilemenin iki katını yaşayacağımızı söyleyebilirim” dedi.

Hemen herkesin otel ve casinolara yüklendiğini, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını, söz konusu işletmelerin Güney’de çalışmaya devam ettiğini ifade eden Saydam, “Çünkü onların liderleri var. KKTC halkının kaile alabileceği kimse yok. Hiçbir siyasi elini masaya vuramıyor” şeklinde konuştu.



“ÖZEL SEKTÖR BU SAATTEN SON HİÇ KONUŞULMASIN, ÇÜNKÜ BATTI”

Özel sektörün bu saatten sonra hiç konuşulmaması gerektiğini çünkü battığını söyleyen Ekonomist Saydam, “Güney’de yaşayan ve Türklerden nefret eden birini buraya getirsem ve özel sektörü batır desem ancak bu durumda olurduk” dedi.

Sterlin’in 10 TL’ye yaklaştığını ancak kimsenin bu konuları konuşmadığını ifade eden Saydam, “Sihirli bir el değse ve Covid-19 salgını bir anda ortadan kalksa bile, ekonomik kriz devam edecek, hiçbir şey değişmeyecek. Bu ülkede ekonomi kimsenin umurunda değil” ifadelerini kullandı.



