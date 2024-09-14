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Güney’den İngiliz kanalı nezdinde girişim

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Londra temasları sırasında, GB News'te programa katılan Cumhurbaşkanı Tatar’ın 'Cumhurbaşkanı' olarak tanıtılması, Rum Yönetimi’ni öfkelendirdi

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Güney’den İngiliz kanalı nezdinde girişim
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Güney Kıbrıs’ın Londra’daki Yüksek Komiserliği, katıldığı programda Cumhurbaşkanı Tatar’ı "KKTC Cumhurbaşkanı" olarak sunan “GB News” isimli televizyon kanalı nezdinde girişimde bulundu.

Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis, Londra Yüksek Komisyonu’nun, Ersin Tatar için gelecekte kullanılması muhtemel “Cumhurbaşkanı ve diğer bazı terminolojinin engellenmesi” amacıyla medya kuruluşu için gerekli adımları attığını açıkladı.

Gotsis, “ayrılıkçı rejimin yasa dışılığını benimseyen yanlış terminolojinin kullanıldığı tüm benzer vakalarda olduğu gibi, Kıbrıs'ın yerel diplomatik misyonlarının ve bu durumda Londra'daki Yüksek Komisyonun çalıştığını belirtti.

Gotsis, “ Gelecekte bu tür terminolojinin kullanılmasını önlemek için belirli mecralarda gerekli adımları atmaktayız” dedi.

Gotsis, gazetecilerin bu gibi “yasadışı unvanların” kullanılması tuzağına düşmemek için daha iyi bilgilendirilmiş olmaları gerektiğini ifade etti.

Gazete, Tatar’ın “GB News” kanalında gazeteci Martin Daubney’nin konuğu olduğunu ve Daubney’nin Tatar’a KKTC Cumhurbaşkanı olarak hitap ettiğini yazdı.

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