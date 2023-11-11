Güney’den Gazze’ye denizden insani yardım planı

Rum lider Hristodulidis, Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye denizden insani yardım önerisini anlattı: “Denizden insanî yardım koridorunun ana üssü Larnaka Limanı olacak. Yardımlar Gazze’ye gemilerle gönderilecek”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önceki gün Paris’te düzenlenen Gazze İçin Uluslararası Konferans’ta Rum yönetiminin “Amaltheia” ismini verdiği, Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye denizden insani yardım koridoru kurulması inisiyatifini anlattığı, önerisinin bir dizi önemli ülkeden destek bulduğu bildirildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros, Hristodulidis’in, bölgeye gemi de göndermek vaadinde bulunan Hollanda, İtalya, Ürdün, Belçika, Hırvatistan ve Yunanistan’dan destek gelen “Amaltheia inisiyatifinin şu 5 aşamadan oluştuğunu yazdı:

“İlk aşama: İnsani yardımın toplanması ve Kıbrıs’a transferi.

İkinci aşama: Gelen insani yardımın kontrol ve kayıt edilmesi ve depolanması. Üçüncü aşama: İnsani yardımın kontrolü ve muhtemelen Larnaka Limanı’ndaki gemilere yüklenmesi.

Dördüncü aşama: Güvenli deniz koridoru üzerinden ulaştırılması.

Beşinci aşama: İnsani yardımın Gazze halkına iletilmek üzere gemilerden indirilmesi, teslim edilmesi ve dağıtılması.”

Habere göre “Amaltheia” inisiyatifinin devam eden insani krizin göğüslenmesine katkı sağlayabilecek nitelikli ve uygulanabilir olduğunu, Kıbrıs’ın Gazze’ye sadece 210 deniz mili mesafede bulunduğunu söyleyen Hristodulidis, halihazırda inisiyatifin kısa, orta ve uzun vadede uygulama planlarının yapılmış olduğunu belirtti.

Gazeteye göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Hristodulidis’in konferans çerçevesinde Filistin Başbakanı Mohammad Ibrahim Shateyyeh, Ürdün Prensi Rashid bin Hassan ve BM’nin Filistinli göçmenler için oluşturduğu UNWRA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile ikili görüşmeler yaptığını söyledi.

Öte yandan Politis “Larnaka’nın Üs Olacağı Gazze’ye İnsanî Koridor Bir Adım İleride… İnisiyatifin Geleceği İsrail’in Tavrına Bağlı” başlıklı haberinde, Rum yönetiminin Fransa ve Yunanistan’ın destek verdiği “Amalteia” isimli insani yardım koridoru inisiyatifinin detaylarını aktardı.

Habere göre inisiyatifin üssü Larnaka Limanı olacak. İlk aşamada ve öncelikli olarak Gazze’ye ilaç, gıda ve inşaat malzemesi gönderilecek. Hazırlanan projeye göre bütün yardımlar Larnaka Limanı’ndaki tesislerde toplanacak ve ardından gerek ticari gerek askerî gemilerle Gazze’ye taşınacak. Ulaştırılacak inşaat malzemesi Gazze’deki, İsrail bombardımanı yüzünden yerle bir olan kritik binaların yeniden inşasında kullanılacak.

Yunanistan ve Fransa’nın üstleneceği roller de belirlendi. Yunanistan insanî yardımı taşıyacak gemi filosunun koordinatörlüğünü yürütecek, Fransa ise yardımların sivillere uylaşması için insanî koridorun genel sorumluluğunu üstlenecek.

Gazete İsrail’in insani yardım koridoru kurulması önerisinin tartışmaya sunulduğu ilk andan beridir , herhangi bir yardımın Hamas’ın eline ulaşmayacağı güvence altına alınmazsa inisiyatife rıza göstermeyeceğini açıkça ortaya koyduğunu kaydetti.

Gazze’ye insanî yardım koordinasyonu ve ulaştırılması çabasında dört pratik mesele ortaya çıktığı belirtilen haberde, bu meselelerin “1-uzun süreli ateşkes sağlanması ya da yardımın Gazze’ye ulaşması için savaşın durması. 2-Gazze’ye ulaşacak yardımı kimin denetleyeceği. 3-büyük gemilerin demirleyebileceği bir liman olmadığı için yardımların varış yerinin neresi olacağı. 4-yardımları kimin teslim alacağı ve kimin dağıtacağı” olduğu kaydedildi.

