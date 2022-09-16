Güney’deki Türk mallarında vurgun

Kıbrıslı Türk Malları İdaresi’nde, Hıristiyan olan ve ismini değiştiren Kıbrıslı Türk memurun, hak sahibi olmadığı halde, 1 milyon 825 bin 447 metre kare Kıbrıs Türk malını elinde bulundurduğu ortaya çıktı

Kıbrıs Türk Malları İdaresi’nde çalışanların haksız yere ellerinde tutukları Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili haberler Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Kıbrıslı Türk Malları İdaresi Memuru Kıbrıslı Türk Büyük Ölçüde Araziyle” başlıklı haberinde hak sahibi olmayan Kıbrıslı Türk Malları İdaresi’ndeki, Hıristiyan olan ve ismini değiştiren Kıbrıslı Türk memurun, hak sahibi olmadığı halde, 1 milyon 825 bin 447 metre kare (hemen hemen 2 milyon) Kıbrıs Türk malını elinde bulundurduğunu yazdı.

Gazete Sokratis Hasikos’un İçişleri Bakanlığı döneminde, Sayıştaylığın direktifiyle, bu taşınmazların, Meclis’te beyan edildiği gibi 780 bin metre kareye değil 84 bin 622 metre kareye düşürüldüğünü belirtti.

Bahse konu memura verilen taşınmaz malların Baf’a bağlı Androliku (Gündoğdu) köyünde bulunduğunu ve ailesi tarafından ekim için kullanıldığını yazan gazete memurun kendi yaptığı açıklamada kendisine ait bir evin, yakın akrabalarına ait 4 evin ayrıca 25 dekar arazisinin bulunduğunu söylediğini belirtti.

Gazete haberinde ayrıca Sayıştay Oddiseas Mihailidis’in önceki gün Twitter hesabından yapmış olduğu “Kıbrıs Türk Malları İdaresi Memuru yasa dışı olarak büyük ölçüde alana (araziye) sahip, bunu gündeme getirdiğim zaman, bu azaltıldı. Bugün ise ismi gazetelerde dikkati çekiyor” şeklindeki açıklamasına da yer verdi.

Bahse konu memurun, 1974 yılında Güney Kıbrıs’ı terk etmediğini ve daimi olarak burada ikamet ettiğini yazan gazete memurun, görevinden faydalanarak gerek kendisine gerekse yakın akrabalarına tarımsal arazi, yazlık ev, depolama alanları, ticari amaçlı bina için alanlar gibi Kıbrıs Türk mallarının kiralanmasını sağladığını belirtti.

MAVROYANNİS

Haravgi gazetesine göre Rum Başkanlık adayı Andreas Mavroyannis, Kıbrıs Türk malları konusunda son dönemde yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu.

Mavroyannis, Kıbrıs Türk mallarından faydalanılmak için yıllardır kurulan yasa dışı vurgunun bir kez daha gün yüzüne çıktığını belirterek sonu olmayan skandalın söz konusu olduğunu ifade etti.

