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Güney’deki su taşkınlarında 135 bin Euro’luk zarar

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Güney Kıbrıs’ta bazı bölgelerde meydana gelen su taşkınları sonucunda, toplam 135 bin Euro’luk maddi zarar meydana geldi

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Güney’deki su taşkınlarında 135 bin Euro’luk zarar
Geçen hafta sonunda kötü hava koşullarının etkisiyle Güney Kıbrıs’ta bazı bölgelerde meydana gelen su taşkınları sonucunda, toplam 135 bin Euro’luk maddi zarar meydana geldiği haber verildi.
Şu ana kadar yapılan değerlendirmelere göre Larnaka bölgesinde 105 bin Euro, “Dromolakşa” (Mormenekşe) bölgesinde ise 30 bin Euro’luk maddi hasar meydana geldiğini yazan Haravgi gazetesi, “Mağusa” bölgesinde meydana gelen zararlar konusunda ise henüz değerlendirme yapılmadığını belirtti.
Politis gazetesinde yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Nikos Nuris ise açıklamasında, Larnaka’daki 53 ve “Dromolakşa’da” 8 evin, aynı zamanda “Mağusa” bölgesinde ise çoğunluğu yazlık olan 43 evin hafta sonu meydana gelen sağanak yağış ve fırtınadan etkilendiğini söyledi.
 
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