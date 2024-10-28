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Güney’deki PKK’lılardan Türkiye’nin operasyonlarına tepki

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Güney Kıbrıs’ta yaşayan PKK sempatizanları, Türk Hava Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’deki PKK hedeflerini vurduğu operasyonun Suriye ayağını Limasol'da protesto etti

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Güney’deki PKK’lılardan Türkiye’nin operasyonlarına tepki
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Güney Kıbrıs’ta yaşayan terör örgütü PKK sempatizanları, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) binasına çarşamba günü düzenlenen ve beş kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından Türk Hava Kuvvetleri’nin, Irak ve Suriye'deki PKK militanlarına ait hedefleri vurduğu operasyonunun Suriye ayağını protesto etti.

Güney’de yayımlanan Alithia’nın haberine göre, ellerinde terör örgütü bayrakları ve çeşitli dövizler taşıyan PKK sempatizanları cuma akşamı Limasol Kaymakamlığı önünde protesto eylemi yaptı. Eylemde kendini “Avrupa’daki Kürt Kadın Hareketi” (TJK-E) olarak tanımlayan oluşumun gönderdiği mesaj okundu.

“Bombardımanda sivillerin de öldüğü” iddia edilen mesajda “saldırılardan TJK-E’nin bugüne kadar başardıklarının da risk altında olduğu” savunuldu, Suriye’nin kuzeyindeki ilgili bölgelere koruma talebinde bulunuldu. Mesajda ayrıca ABD ve AB başta olmak üzere uluslararası toplum, Türkiye’nin bu faaliyetine sessiz kalmakla suçlandı.

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