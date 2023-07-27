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Güney’deki okullarda 150 Milyon Euro’luk tadilat

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Güney’de 650 okulda depreme karşı iyileştirmeler yapıldı; 28 okulda 150 milyon Euro’yu aşan çalışmalar yapılacak

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Güney’deki okullarda 150 Milyon Euro’luk tadilat
Rum basınında dün yer alan bir haberde, Güney Kıbrıs’ta yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala, birçok okulda, öğrencilerin tümünün korunması amacıyla binaların bakımı ve iyileştirilmesi veya depreme karşı korunmasıyla ilgili olarak yapılan çalışmalara yer verildi.
Politis gazetesi “Okul Binaları- 150 Milyon Euro’yu Aşan Çalışmalar Sürüyor” başlığıyla yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs Eğitim Bakanlığı Teknik Hizmetler Şefi Andreas Marangos’un açıklamalarına yer verdi.
Binalar açısından yeni eğitim öğretim yılına hazır olduklarını, gerekli iyileştirmelerin yapıldığını ve depreme karşı korunma sisteminin tüm okullarda mevcut olacak şekilde ilerlediğini ifade eden Marangos, Güney Kıbrıs’ın dünyada okullarda anti-sismik iyileştirme programı yapan tek ülke olduğunu öne sürdü.
İyileştirmelerin hiçbir zaman bitmediğini ve okulların sürekli iyileştirme istediğini ifade eden Marangos, 28 okulda 150 milyon Euro’yu aşan çalışmalar yapılacağını söyledi.
Marangos, 650 okulda depreme karşı iyileştirmeler yapıldığını, 80 civarındaki okula denk gelen geriye kalan yüzde 10’luk kısmın da beklemede olduğunu ekledi.
 
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