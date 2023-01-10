banner875
banner885
Musk, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskıyı ifşa etti
Musk, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskıyı ifşa etti
5 0
Dev Derbi Galatasaray'ın
Dev Derbi Galatasaray'ın
121 1
 
Pile, Akova’dan şen döndü
Pile, Akova’dan şen döndü
95 0
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
16 0
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
70 0
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
49 0
Aslan evinde fire vermedi
Aslan evinde fire vermedi
30 0
banner878

Güney’deki Kürtlerden protesto gösterisi

banner476

banner825
Güney’deki Kürtlerden protesto gösterisi
Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kürtler, Paris’te 3 Kürt’ün öldürülmesini protesto etmek amacıyla önceki gün bir eylem gerçekleştirdi.
Güney’de yayımlanan Haravgi ve diğer gazeteler, “Teofilos Yeorgiyadis Kıbrıs Kürt Kültür Derneği” tarafından önceki gün Lefkoşa’nın Güneyinde, Kürt kökenlilerin katıldığı bir protesto gösterisi düzenlendiğini yazdılar.
Gazete, “Kıbrıs Kürt Dayanışma Derneği” tarafından yapılan açıklamada, 23 Aralık'ta Paris’te 3 Kürt’ün öldürülmesinden Fransa hükümeti, NATO ve AB’nin sorumlu oldukları iddia edilerek, Fransa, NATO ve AB’ye, Türkiye’ye destek vermemeleri çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, PKK terör örgütünün Fransa tarafından terör örgütü listesinden çıkarılması talep edilirken, PKK’nın bilindik tezleri yinelendi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.