Güney’deki Kürtlerden protesto gösterisi

Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kürtler, Paris’te 3 Kürt’ün öldürülmesini protesto etmek amacıyla önceki gün bir eylem gerçekleştirdi.

Güney’de yayımlanan Haravgi ve diğer gazeteler, “Teofilos Yeorgiyadis Kıbrıs Kürt Kültür Derneği” tarafından önceki gün Lefkoşa’nın Güneyinde, Kürt kökenlilerin katıldığı bir protesto gösterisi düzenlendiğini yazdılar.

Gazete, “Kıbrıs Kürt Dayanışma Derneği” tarafından yapılan açıklamada, 23 Aralık'ta Paris’te 3 Kürt’ün öldürülmesinden Fransa hükümeti, NATO ve AB’nin sorumlu oldukları iddia edilerek, Fransa, NATO ve AB’ye, Türkiye’ye destek vermemeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, PKK terör örgütünün Fransa tarafından terör örgütü listesinden çıkarılması talep edilirken, PKK’nın bilindik tezleri yinelendi.

