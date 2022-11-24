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Güney’deki Kürtlerden, Pençe Kılıç Hava Harekâtı’na protesto

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Güney Kıbrıs’ta yaşayan terör örgütü sempatizanı Kürtler, Türkiye’nin Kuzey Irak ve Suriye’ye düzenlediği Pençe Kılıç Hava Harekâtı’nı protesto etti

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Güney’deki Kürtlerden, Pençe Kılıç Hava Harekâtı’na protesto

 
Güney Kıbrıs’ta yaşayan terör örgütü sempatizanı Kürtler, Türkiye’nin Kuzey Irak ve Suriye’ye düzenlemekte olduğu Pençe Kılıç Hava Harekâtı’nı önceki gün de Lefkoşa’nın Rum kesiminde “protesto etti.”
Güney’de yayımlanan Fileleftheros ve Haravgi’nin, eylemi yansıtan fotoğraflarla desteklediği haberine göre Lefkoşa’nın Rum kesiminde ana caddelerde araç konvoyu düzenledikten sonra ABD ve Rusya büyükelçiliklerine yürüyen eylemciler BM ve AB’den, Türkiye’nin harekatını durdurması için “inisiyatif almasını” istedi.
Pazartesi günü de Limasol’da benzer bir eylem düzenleyerek Türkiye aleyhine slogan atıp “Kürdistan’a özgürlük” yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, harekâtın “derhal durdurulmasını”, sıradan Rumların, Rum siyasi parti ve örgütlerinin de harekâtı “kınamalarını”  talep etmişti.
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