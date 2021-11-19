Güney’deki inşaatların malzemesi Kuzey’den

Sadece akaryakıt değil alkol ve sigaranın da Kuzey’de daha ucuz olması nedeniyle Kuzey’den Güney’e kaçakçılık yaygınlaştı. Güney’de satılan nargile tütününün yüzde 80’i Kuzey’den alınıyor. İnşaat sektörü için de Kuzey’den Güney’e malzeme gidiyor







Kuzey Kıbrıs’tan “kaçakçılığın” yaygınlaşması nedeniyle Rum tarafındaki devlet bankası hesaplarında milyonlarca Euro’luk gelir kaybı yaşandığı iddia edildi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi manşetten yer verdiği haberinde, akaryakıta ek olarak alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin “yasadışı ticaretinin” çok büyük boyutlara ulaştığını ve bunun ülke ekonomisinde zincirleme etkiler yarattığını ileri sürdü.

Güney Kıbrıs’taki satışa sunuluna nargile tütününün yaklaşık yüzde 80’inin Kuzey Kıbrıs’tan geldiği iddiasında da bulunan gazete, Maliye Bakanlığının bu problemle başa çıkılması için bazı yöntemler üzerinde çalıştığını kaydetti.

Gazete, tedbirlerden birinin nargile tütünündeki verginin azaltılması olduğunu ancak şu an buna yönelik herhangi bir karar olmadığını yazdı.

Nargile tütünü kaçakçılığının sonuçlarının gözle görülür olduğunu öne süren gazete, bir nargile tütünü üretim fabrikasının üretiminin çoğunun kullanılmaz durumda kaldığını öne sürdü.

Alınacak herhangi bir önlemin başarısına paralel olarak, geçiş noktalarında da çok daha etkili kontroller yapılmasının gerekeceğini kaydeden gazete, Rum Meclisi Ticaret Komitesi’nin son toplantısında, bu hususta da problemler olduğunun tespit edildiğini yazdı.

Birçok ticari faaliyetin, Kuzey Kıbrıs’la yapıldığı yöntem yüzünden, karşı karşıya kaldığı haksız rekabetin ekonomide açık bir yara olduğunu öne süren gazete, inşaat sektörünün de bundan etkilendiğini ileri sürdü.

Gazete, malzemeler ile hammaddelerin AB tarafından belirlenen kalite, standart, güvenlik kontrolleri yapılmadan, devlete KDV ödemeden basit bir teslimat fişiyle sınır kapılarından geçerek Güney Kıbrıs’taki inşaatlara gittiğini ileri sürdü. Bahse konu malzemelerin Rum tarafından alınması durumunda devletin yüzde 19 KDV tahsil ettiğini öne süren gazete, malzemelerin ham madde ve menşeleri konusunun da gündeme geldiğini yazdı.

Yeşil Hat Tüzüğü uyarınca Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a geçen tüm ürünlerin Kıbrıslı Türkler tarafından üretildiğini haklı çıkaran fabrika tesisi veya faaliyetleri bulunmadığı iddia edildi. Bundan ötürü taklit ürünlerde standartların kontrol edilmesinin mümkün olmadığını kaydeden gazete, sağlık konularında da bunun mümkün olmadığını ve AB’nin kanser yaptığı gerekçesiyle yasakladığı maddelerin bu ürünlerde kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi konusunda eksiklikler bulunduğuna işaret etti.

Menşei bilinmeyen ürünlerin Rum tarafındaki piyasaya sürülmesi ihtimalinin önlenmesi için Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Kuzey Kıbrıs’tan gelen ürünlerin menşeini teyit etme yetkisine sahip olmasına rağmen, böyle bir şeyin her zaman olmadığını iddia eden gazete, Rum Sanayiciler ve İşverenler Federasyonu’nun (OEV) şüphelerin pratik anlamda teyit edilmesinin mümkün olmadığına işaret ettiğini belirtti.

