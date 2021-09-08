Güney’de yüz yüze eğitim başladı

Güney Kıbrıs’ta yüz yüze dün eğitim başladı. 45 bin öğrenci Covid-19 ile mücadeleye yönelik katı önlemler kapsamında okula döndü



Güney Kıbrıs’ta ortaokul, lise ve mesleki okullarda yüz yüze dün eğitim başladı. 45 bin öğrenci Covid-19 ile mücadeleye yönelik katı önlemler kapsamında okula döndü. İlkokullar ise 13 Eylül'de açılacak.

12 yaş ve üstü öğrencilere maske zorunlu olacak, maske olmadan kimse okula alınmayacak. Okullarda 12 yaşından büyükler için SafePass gerekiyor. SafePass sunmayı reddedenler okula kabul edilmeyecek.

Yetkililer, aşı olma çağrısı yaparken, hızlı test birimlerinin okullarda her üç günde bir uygulanacağını söyledi.

