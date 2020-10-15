Güneyde “yurttaşlık skandalı” bitmiyor

El Cezire muhabirleri “kara para aklama ve rüşvet suçlarından 7 yıl hapis cezası aldığı için Çin’den kaçan bir yatırımcının aracısı” kılığına girip Kıbrıs’a geldi ve yetkililerle yurttaşlık pazarlığı yaptı





El Cezire muhabirleri “kara para aklama ve rüşvet suçlarından 7 yıl hapis cezası aldığı için Çin’den kaçan bir yatırımcının aracısı” kılığına girip Kıbrıs’a geldi.

El Cezire’nin yayınladığı videoda, Güney Kıbrıs’ta siyasi, mali ve sosyal alanda faaliyet gösteren “üst düzey” kişilerin, Çin’de yaşayan ve suç geçmişi bulunan bazı isimlere, yatırım karşılığı vatandaşlık vermeye hazır oldukları görülüyor.

Gizli kamerayla kayda alınan söz konusu videoda Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis, Avukat Andreas Pittacis ve “Giovani Group of Companies” adlı şirketler grubundan iki çalışan, aslında gazeteci olan, ancak yatırımcı aracısıymış gibi rol yapan kişilerle, vatandaşlık verilmesi konusunda kurdukları diyaloglar yer alıyor.

Yatırımcı kılığındaki gazeteciler, Kıbrıslı yetkililerle “yurttaşlık” pazarlığı yaptı.

Ciovanis’in şahsi ikametgahında kayda alınan videoda, Şilluris’in “Bunu kimseye söylemeyin” ve “Adımı korumam gerekir” dediği görüldü.

Gazetecilerden birinin Londra’daki taşınmaz mal satıcılarıyla iletişime geçtiği, yapılan istişarelerin ardından hapis cezası almış olmasına rağmen ‘Çinli yatırımcıya’ yeterince yatırım yapması karşılığında vatandaşlık verilmesinin uygun görüldüğü, hatta avukat Pittacis’in, “Elbette ismini de değiştirebiliriz, burası Kıbrıs” dediği videoya yansıdı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros’a göre Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, önceki gün yayınlanan videoyla ilgili açıklama yaparak, bu konuya adının karıştırılmasını engellemeye çalıştığını söyledi.

Habere göre Şilluris, 29 Ekim 2019’da Kıbrıs makamlarını El Cezire’nin casusu olarak faaliyet gösteren bir aracının varlığı konusunda bilgilendirdiğini ve Hukuk Dairesi’ne de şikayette bulunduğunu ifade ederken, El Cezire’nin araştırmacı gazetecilik değil, başka şeyler yaptığını söyledi.

Şilluris ayrıca, El Cezire’nin bu yayınlarının maksatlı olduğunu belirtti.

Şilluris, söz konusu toplantıda, aracı kişinin Çin’de hapis cezası almış bir yatırımcıdan bahsettiğini; ancak ismini vermediğini ve Ciovanis’in daha sonra kendisini, bu kişinin tehlikeli olabileceğine dair uyardığını söyledi.

Rum Bakanlar Kurulu salı günü İçişleri Bakanı’yla Maliye Bakanı’nın önerisi üzerine Kıbrıs Yatırım Programı’nı sonlandırmaya karar verdi.

AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis’in milletvekilliğinden, partinin merkez komite üyeliğinden ve diğer tüm birimlerinden istifa ettiği açıklandı.

Rum polisinin El Cezire’nin yayını üzerine araştırma başlattığını duyuran Rum radyosuna göre, Meclis Değerler ve Kurumlar Komitesi protesto için dünkü toplantısını erteledi. Dimitris Şilluris ise Başsavcı’ya, gerek görmesi halinde dokunulmazlığının kaldırılmasına itiraz etmeyeceğini bildirdi.

Şilluris El Cezire’nin ilgili videosunun ortaya çıkmasından sonra Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmeyeceğini ancak fiilen görev yapmayacağını daha önce açıklamıştı.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, “El Cezire Nedeniyle Hızlı Gelişmeler-Başsavcı Kızgın ve Öfkeli, Polise Ayrıntılı ve Derinlemesine Araştırma Yapma Talimatı Verdi” başlıklı haberinde, El Cezire’nin gizli kamera kayıtları nedeniyle yaşanan hızlı gelişmelerin siyasi arenada depreme neden olduğunu yazdı.

Haberde, Rum Bakanlar Kurulu’nun olağanüstü toplanarak, yabancı yatırımcılara “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmesiyle ilgili kriterlerin yer aldığı programı (KEP) 1 Kasım tarihinden itibaren iptal etmesinin ardından, gelen baskılara sonucunda AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis’in milletvekilliği görevinden ayrılmak için istifasını sunduğuna işaret edildi.

Alithia gazetesi, aynı haberinde, yatırım programının (KEP) iptal edilmesinin, ekonomiye büyük bir darbe vuracağını ancak konunun aldığı boyut nedeniyle iptalin gerekli olarak görüldüğüne işaret edilerek, yatırım programına yapılan ancak henüz sonuçlanmayan 350 başvurunun ne olacağının cevap verilmesi gereken bir soru olduğunu yazdı.

Gazete, programın, “mevcut başvurular ve 31 Ekim tarihine kadar yapılacak başvuruların değerlendirilmesinin” ardından iptal edileceği yönünde duyumlar alındığına işaret etti.

Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Maliye ve İçişleri Bakanlarının önerisinin ardından Kıbrıs Yatırım Programı’nın (KEP) iptal edildiğini belirtti.

Kusios, yıllara dayanan zayıflıklar ve program öngörülerinin kötüye kullanılmasından dolayı yaşanan sıkıntılar göz önüne alınarak yapılan öneri çerçevesinde KEP’in 1 Kasım tarihinden itibaren iptal edileceğini ifade etti.

Kiriakos Kusios, Başsavcılığın araştırmasını tamamlamasının ardından, yatırımların cesaretlendirilmesine ilişkin politikanın bütünlüklü olarak inceleneceğini de söyledi.

Yeni bir programın yapılıp yapılmayacağı şeklindeki soru üzerine Kusios, ilk önce Başsavcının araştırmasının tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Alithia gazetesi, KEP içerisindeki boşluklar konusunda hükümete hemen hemen her gün eleştiri yönelten AKEL’in, skandalda Ciovanis’in de yer almasının ortaya çıkmasının ardından, önceki akşam üzeri yapılan Polit Büro toplantısından önce “rütbesini geri almak” için Ciovanis’in istifa etmesi yönünde baskı yaptığını yazdı.

Yargı cephesinde ise Rum Başsavcı Yorgos Savvidis önceki gün yaptığı açıklamada, El Cezire’nin yayınının ardından kamuoyuna yansıyan olguların, vatandaşlarda öfke, kızgınlık ve endişeye neden olduğunu ifade etti.

Derinlemesine ve ayrıntılı bir araştırma için talimat verdiğini kaydeden Savvidis, Hukuk Dairesi’ni olağanüstü toplantıya çağırdığını da belirtti.

Alithia gazetesi, onlarca vatandaşın önceki gün Rum Meclis önünde toplanarak, El Cezire’nin kamera kayıtlarına müdahil olan siyasi yetkililerin istifasını talep ettiğini yazdı.

Habere göre, vatandaşlar ayrıca araştırma yapılmasını ve sorumluların belirlenmesini de istedi.



