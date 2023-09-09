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Güney’de yolcu sayısında rekor

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Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayında havaalanlarını kullanan yolcu sayısı tüm zamanların rekorunu kırarak 1  milyon 516 bin 320’ye ulaştı

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Güney’de yolcu sayısında rekor
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Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayında yolcu sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayında havaalanlarını kullanan yolcu sayısının tüm zamanların rekorunu kırarak 1  milyon 516 bin 320’ye ulaştığını yazdı.
Gazete, Baf ve Larnaka Havaalanlarında Ağustos ayı yolcu sayısı rekorunun 1 milyon 483 bin 771 yolcu sayısıyla 2019 yılında olduğunu ancak bu yıl Ağustos ayında rekorun, yüzde 3’lük bir artışla kırıldığını belirtirken yılbaşından Eylül ayı başına kadarki 8 aylık dönemde toplam yolcu sayısının ise bir önceki yıla oranla yüzde 32 artışla 7 milyon 815 bin 8 olarak kayıtlara geçtiğini aktardı.
 
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