Güney’de yolcu sayısında rekor

Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayında havaalanlarını kullanan yolcu sayısı tüm zamanların rekorunu kırarak 1 milyon 516 bin 320’ye ulaştı

Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayında yolcu sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayında havaalanlarını kullanan yolcu sayısının tüm zamanların rekorunu kırarak 1 milyon 516 bin 320’ye ulaştığını yazdı.

Gazete, Baf ve Larnaka Havaalanlarında Ağustos ayı yolcu sayısı rekorunun 1 milyon 483 bin 771 yolcu sayısıyla 2019 yılında olduğunu ancak bu yıl Ağustos ayında rekorun, yüzde 3’lük bir artışla kırıldığını belirtirken yılbaşından Eylül ayı başına kadarki 8 aylık dönemde toplam yolcu sayısının ise bir önceki yıla oranla yüzde 32 artışla 7 milyon 815 bin 8 olarak kayıtlara geçtiğini aktardı.

