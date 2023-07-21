Güney’de yas

20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı'nda ölen Rumlar, Güney’deki mezarları başında anıldı; ölenlerin aileleri de gözyaşlarıyla mezarların başındaydı

20 Temmuz 1974'teki Barış Harekâtı'nda hayatını kaybeden Rumlar için dün Güney Kıbrıs'ta çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi, kayıplar için dualar okundu.74'te ölenlerin mezarlarına çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunuldu.Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Rum Başpiskoposu Yeorgios, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriou ve diğer yetkililerin katılımıyla Makedonitissa Mezarı'nda sabah erken saatlerde 20 Temmuz 1974'te ölen subay ve askerler için bir anma töreni düzenlendi.74'te ölenlerin Kıbrıs ve Yunanistan'dan birçok akrabası da ölülerini onurlandırmak için mezarları başındaydı.Törende, Kıbrıs ve Yunanistan bayraklarının yarıya indirildiği anıta, Rum Yönetimi Başkanı ve Yunanistan Milli Savunma Bakan Yardımcısı çelenk koydu. Ayrıca bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı çalındı.Törenin ardından Rum Yönetimi Başkanı, Rum Meclis Başkanı ve diğer yetkililer 20 Temmuz 1974'te ölenlerin yakınlarıyla görüştü.Rum Meclis Başkanı ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriou "Kara gün, kara yıl dönümü. Vatanımızı yeniden birleştirmek ve özgürleştirmek için yorulmadan çalışmaktan başka seçeneğimiz yok” dedi.Yunanistan Parlamentosu Birinci Başkan Yardımcısı Ioannis Plakiotakis de, "Bu kutsal alanda, işgalciye benzersiz bir özveriyle direnen herkesi saygıyla anıyoruz. Özgürlük idealleri için hayatlarını feda eden herkesi saygıyla anıyoruz. Yaralananları, evlerinden koparılanları, Türk işgalinin trajik sonuçlarını yaşayan herkesi saygıyla anıyoruz." dedi.AKEL ise, 20 Temmuz Barış Harekatı sebebiyle bir kınama mesajı yayınladı.Açıklamada özetle, Barış Harekatı’nın “Türkiye’nin işgal ve istilası olduğu, Türkiye’nin anayasal düzeni sağlamak veya Kıbrıslı Türkleri korumak gibi öne sürdüğü bahanelerin gerçekleşmediği” gibi iddialarda bulunularak “partinin anti işgal mücadelesini sürdüreceği” ifade edildi.