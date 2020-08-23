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Güney’de vaka sayısı günler sonra düştü

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Güney’de vaka sayısı günler sonra düştü
Güney Kıbrıs’ta yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan test sonuçlarına göre günler sonra pozitif vaka sayısı oldukça düştü.
Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içinde yapılan 3,281 covid-19 testi sonucunda 4 pozitif vakaya rastlandı.
Bu 4 yeni vakanın 3 tanesinin ülkeye gelişlerde yapılan testlerde ortaya çıktığı belirtilirken bir vakanın ise hastaneye başvuranlara yapılan testlerde tespit edildiği belirtildi.
Tespit edilen 4 yeni vakayla birlikte Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı toplamda 1421’e ulaştı.
 
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