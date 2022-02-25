Güneyde vaka sayısı geriliyor

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 113 bin 253 test çerçevesinde bin 826 yeni Covid-19 vakası saptandığı ve son 3 gün içerisinde 7 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı, şu anda 155 hastanın hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 34’ünün durumunun kritik olduğunu belirtti.

Bakanlık, bugün yaptığı bir önceki açıklamada ise, 2021 yılının Mart, Mayıs, Haziran ve Ağustos aylarında ölen 7 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğinin saptandığını ve bu ölümlerin de bugünkü toplam sayıya eklendiğini ifade etti. Böylece toplam ölüm sayısı 848’e yükseldi.

Son vakalarla birlikte Güney Kıbrıs'ta pandeminin başından bugüne kadar toplam 317 bin 167 vaka tespit edildi.