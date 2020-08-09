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Güney’de vaka sayısı 1242’ye ulaştı

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Güney’de vaka sayısı 1242’ye ulaştı
Güney Kıbrıs’ta yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında son 24 saat içinde yapılan testler sonucunda 9 pozitif vaka daha tespit edildiği bildirildi.
Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içinde yapılan toplam 2919 test sonucunda 9 pozitif vaka daha tespit edildi.
Bu 9 vakanın 5 tanesinin pozitif vakaların temaslıları olduğu bildirilirken, 3 vakanın özel kliniklerce yapılan testler sonucunda ortaya çıktığı bir vakanın ise 10 bin çalışanın kontrolü programı çerçevesinde yapılan testler sonucunda tespit edildiği bildirildi.
Son pozitif vakalarla birlikte Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 1242’ye ulaştı.
 
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