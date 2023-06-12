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Güney’de üretilen kirazın değeri 1,6 milyon Euro

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Güney’de üretilen kirazın değeri 1,6 milyon Euro
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Güney Kıbrıs’ta kiraz ekili alanların, yaklaşık olarak 230 hektar olduğu haber verildi.
Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Rum Tarım, Tarımsal Kalkınma ve Çevre Bakanı Petros Ksenofondos geçen Cumartesi günü Pedula köyünde katıldığı 5’inci kiraz festivalinde yaptığı konuşmada, İstatistik Dairesinin verilerine atıfta bulunarak, Güney Kıbrıs’ta kiraz ekili alanların yaklaşık olarak 230 hektara ulaştığını, üretilen kirazların değerinin de 1,6 milyon Euro civarında olduğunu söyledi.
 
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