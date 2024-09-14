Güney’de turist sayısında artış

Larnaka ve Baf havalimanlarında Ağustos ayı yolcu trafiği, 2023’e göre yüzde 571 artarak 1 milyon 602 bin 810’a yükseldi

Rum Ulaştırma Bakanlığı bu yıl Ocak-Ağustos döneminde Larnaka ve Baf havalimanlarında kaydedilen yolcu trafiğinin rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

Güney’de yayımlanan Haravgi’nin haberine göre, bakanlıktan yapılan açıklamada sözü edilen dönemde, her iki havalimanından yolcu hareketinin 8 milyon 179 bin 421 ile 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,67 artış gösterdiği belirtildi.

Ağustos ayı yolcu trafiğinin de 2023’e göre yüzde 571 artarak 1 milyon 602 bin 810’a yükseldiği kaydedilen açıklamada Birleşik Krallık’, Yunanistan, Polonya, İsrail ve Almanya’dan gelişlerde artış yaşandığı ifade edildi.

Larnaka havalimanındaki yolcu yoğunluğu yüzde 8,53 oranında artarken, Baf havalimanındaki yolcu yoğunluğunda yüzde 1,10 azaldığı, iniş yapan uçak sayısının da 11bin 431 ile 2023’e göre yüzde 14 arttığına işaret edildi.