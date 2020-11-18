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Güney’de test kaosu

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Limasol ve Baf’ta ilçe dışına çıkabilmek için test yaptırma zorunluluğu kaos yarattı. Test yaptırmak için kurulan merkezlerde uzun kuyruklar oluştu, insanlar saatlerce sıra bekledi

Güney’de test kaosu

 
 
Pandemi tedbirleri çerçevesinde, Limasol ve Baf’ta ilçe dışına çıkabilmek için test yaptırma zorunluluğu kaos yarattı.
Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, çalışmak ya da başka nedenlerle bu ilçelerden çıkmak durumunda olan kişilerin, test yaptırmak için kurulan merkezlerde kuyruklar oluşturduğunu ve saatlerce sıra beklediğini yazdı.


Gazete, ilçe dışına çıkacak kişilerin bu durumdan şikayetçi olduklarını kaydederken, Rum Sağlık Bakanlığı’nın bu durumdan ötürü özür dilediğini ve bu sıkıntıyı en kısa sürede çözme sözü verdiğini belirtti.


Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum Sağlık Bakanlığı’nın Limasol, Baf, Larnaka ve “Mağusa bölgesi”nde mobilize ekiplerle yaptırdığı 4 bin 151 fazla rapid testte 50 kişinin pozitif çıktığını ve bu kişilere, teyit için PCR testi yapılacağını açıkladığını yazdı.


Fileleftheros gazetesi de, farklı ilçelerde çalışan kişi sayısının, yetkililerin hesapladığından çok daha fazla olduğunu ve yığılmanın bundan kaynaklandığını yazdı. Gazete, kaosun, okullara da sıçradığını ve öğretmenlerin, görev saatinde görevlerinin başında olamadıklarını kaydetti.

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