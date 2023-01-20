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Güney’de temel tüketim maddelerine zam

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Güney’de Aralık ayında temel tüketim maddelerinin yüzde 50’sine zam geldi

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Güney’de temel tüketim maddelerine zam
Güney Kıbrıs’ta temel tüketim maddelerinin yüzde 50’sine Aralık ayında zam geldiği belirtildi.
Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, Tüketicilerin Korunması Birimi’nin verilerine dayanarak temel tüketim maddelerinden 229 üründen 116’sına zam geldiğini yazdı.
Yumurta, et, balık ve ekmek gibi taze ürünlerin fiyatının yüzde 77.7 oranında arttığını yazan gazete, şarküteri ürünlerine yüzde 5.3; süt ürünlerine yüzde 3.6; taze süte yüzde 0.8; un, pirinç, bulgur, şeker ve baklagillere yüzde 6.6; buzlu gıdalara yüzde 10.3; kahveye yüzde 3.6; konserve ürünlerine yüzde 3.6; kuru gıdalara yüzde 3.9; kişisel hijyen ürünlerine yüzde 8.4; tüp gaza yüzde 1.1’e; konfeksiyona yüzde 8.4 zam geldiğini belirtti.
 
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