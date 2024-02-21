Güney’de temel gıda zamlandı

Güney Kıbrıs’ta Ocak ayında 45 temel tüketim ürününün 31’inin fiyatında artışı yaşandı

Güney Kıbrıs’ta Ocak ayında 31 temel üründe fiyat artışları gerçekleşti.

Güney’de yayımlanan Haravgi ve diğer gazeteler, Tüketiciler Derneği Fiyat Endeksi’ne göre, Güney Kıbrıs’ta Ocak ayında 45 temel tüketim ürününün 31’inin fiyatında artış kaydedildiğini yazdı.

Haravgi, Güney Kıbrıs’ta satılan temel gıda ürünlerinde Ocak ayında, bir önceki aya göre en yüksek artışın yemeklik sıvı yağda kaydedildiğini, bu ürünün fiyatının yüzde 11 artış gösterdiğini aktardı.

Un fiyatlarının yüzde 11’lik artışla ikinci sırayı aldığını bildiren gazete, özellikle donmuş balık (yüzde 10,4), donmuş et (yüzde 7,9) gibi donmuş ürünlerde de en yüksek artışların kaydedildiğini vurguladı.

Habere göre yoğurtta yüzde 5,6, yumurtada yüzde 5,4, meyve sularında yüzde 5,3, kahvede yüzde 4,4 ve gazlı içeceklerde yüzde 3,8 oranında artışlar olurken, taze et (yüzde 7,9), şeker (yüzde 12,4) ve meyve/sebze (yüzde 24,3) fiyatları ise düştü.

Haberde ayrıca, Güney Kıbrıs’ta marketlerin satış fiyatları arasında da yüzde 8’lere varan farklıklar bulunduğu vurgulandı.

