Güney’de tedbirler gevşetilmeyecek

Anastasiadis, yeni yıl mesajında ‘Tedbirler gevşetilmeyecek, yeni mali destek açıklanacak’ dedi

Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, koronavirüsünün yayılmasını önlemek için alınan tedbirleri maalesef gevşetmeye olanak tanımayan epidemiyolojik durumun, şu andan itibaren gelecekte de daha sıkı tedbire yol açacağını belirtti; Maliye Bakanı’nın da birkaç gün içinde yeni mali destek tedbirlerini açıklayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Anastasiades, perşembe günü televizyonda yayınlanan Yeni Yıl Mesajı’nda pandemiden söz etti; 2020 yılının barış zamanında modern tarihte insanlık için en yıkıcı yıllardan bir olduğunu vurguladı.

Nicos Anastasiades, Kıbrıs’ın Avrupa ve diğer ülkelerin aldığı sert önlemlerden kaçınarak pandeminin en yoğun aşamasıyla mücadele etmekte olduğuna dikkat çekti.

Anastasiadis, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak da, en önde gelen önceliğin hem Kıbrıslı Rumların hem de Kıbrıslı Türklerin endişelerini dikkate alarak Kıbrıs sorununa bir çözüm bulmak olmaya devam ettiğini ifade etti.

PANDEMİ

Pandemiden bahseden Anastasiades, önceliğin vatandaşların sağlığını ve güvenliğini; sağlık sistemini korumak olduğunu ve işletmelerin yaşatılmasını, işyerlerinin ve hassas grupların korunmasını sağlamak olduğunu bildirdi.

Tedbirlerden dolayı birçok ailenin Yeni Yıl arifesini tek başlarına geçireceklerini, kendisinin de öyle yapacağını belirten Nicos Anastasiades, hükümetin tedbirlerden en fazla darbe alanları, Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Refah Bakanlığı’yla Maliye Bakanı’nın açıklayacağı mali destekle ilgili yeni tedbirlerin ötesinde, hükümetin cömertçe desteklemeye devam edeceği konusunda güvence verdi.

Rum Cumhurbaşkanı Anastasiades, tedbirlere uyan ve ön safhadaki kahramanları destekleyen vatandaşlara teşekkür etti; “Ancak tedbirler henüz gevşetilmeyecek” dedi.

Nicos Anastasiades, normale dönmek için geriye sayımı başlatan bilime de teşekkür etti.

KIBRIS SORUNU – TÜRKİYE’NİN DAVRANIŞLARI

Yeni Yıl Mesajı’nda, 1974’te Türkiye’nin adanın kuzeyini istila ve işgal etmesi sonucu bölünmesiyle yaratılan Kıbrıs sorununa da değinen Cumhurbaşkanı Anastasiades, Türkiye’nin tehdit ve yasa dışı faaliyetlerinden söz etti; Kıbrıs sorununu çözmenin en önde gelen öncelik olmaya devam ettiğini söyledi.

Rum Cumhurbaşkanı Anastasiades, bir çözümün adadaki iki toplumun endişelerini dikkate alması, devletin yaşayabilirliğini ve etkinliğini garanti etmesi ve karşılıklı saygıyla, barış güvenlik, istikrar ve ilerleme koşullarında, yabancılara bağımlı olmadan bir arada yaşamaya olanak sağlaması gerektiğini kaydetti.

Nicos Anastasiades, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’yle Kıbrıslı Türklerin yeni liderine vizyonunu ilettiğini, yapıcı bir diyaloğa katılmaya yönelik siyasi iradesine açıklık getirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, bu girişimde, siyasi güçlerin desteğini alacağını umduğunu belirtti, yanıt vereceği herhangi bir anlaşmanın nihai kararının Kıbrıs vatandaşları olacağının altını çizdi.

REFORMLAR

Nicos Anastasiades, bir başka önceliğin de reformları uygulamaya devam etmek olduğunu ifade etti; siyasi güçlerin ideolojik farklılıkları ötesinde vatandaşların yararına işbirliği yapacaklarını umduğunu söyledi.

Anastasiades, reformların yolsuzluk, devlet memurluğu, yerel yönetim, adalet sistemi, eğitim, Ulusal Sağlık Sistemi ve kültürle ilgili olacağını kaydetti.



