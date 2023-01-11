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Güneyde tarımın geleceği için 454 milyon Euro’luk ödenek ayrıldı

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Güneyde tarımın geleceği için 454 milyon Euro’luk ödenek ayrıldı
Güney Kıbrıs’ta 2023-2027 yıllarını kapsayan ve 9 hedefi bulunan yeni stratejik tarım planının dün, Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, tarımın geleceği için 454 milyon Euro’luk ödenek ayrıldığını ve hedefler arasında üretimin geliştirilmesi, yeni teknolojilere ağırlık verilmesi, rekabet edilebilirliğin artırılması, doğal kaynakların daha etkin kullanımı, yeni çiftçilere teşvik verilmesi ve iklimsel değişiklikten en az şekilde etkilenilmesine yönelik katkı yapılmasının bulunduğunu yazdı.
Haberde, stratejik tarım planının çiftçiler, üretici grupları, işletmeler, şahıslar, yerel yönetimler, devlet daireleri ve diğer yetkili makamlara yönelik olduğu kaydedildi.
 
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