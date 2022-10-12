banner875
banner815
13 0
Klasikler, Noyanlar Rallisi’nde buluştu
Klasikler, Noyanlar Rallisi’nde buluştu
13 0
 
Basketbolun hakem eğitim sponsoru yine Asbank
Basketbolun hakem eğitim sponsoru yine Asbank
10 0
Hayvancılık Dairesi denetimlerine devam ediyor
Hayvancılık Dairesi denetimlerine devam ediyor
13 0
Öğretmen eksiklikleri, velileri isyan ettiriyor
Öğretmen eksiklikleri, velileri isyan ettiriyor
20 0
Kargayı Arif uçurdu
Kargayı Arif uçurdu
22 0
51 0
banner878

Güney’de taraftarın dönüşüyle statlarda şiddet olayları ikiye katlandı

banner476

banner825
Güney’de taraftarın dönüşüyle statlarda şiddet olayları ikiye katlandı
Güney Kıbrıs’ta stat içinde ve dışında şiddet olaylarında bu yıl patlama yaşandığı, bu yıl yaşanan şiddet olaylarının ve olayla alakalı tutuklanan kişi sayısının geçen yılın iki katına ulaştığı bildirildi.
Fileleftheros, pandemi döneminde verilen aranın ardından futbol taraftarlarının statlara dönmesi ile şiddet olaylarının da tırmandığına dikkat çekerek, taraftarların deplasman maçlarına gitmelerinin yasaklanmasının bile düşünüldüğüne dikkat çekti.
Habere göre, neredeyse her derbi maçı sonrasında olay çıkıyor. Bu yıl 30 Eylül’e kadar 34 şiddet olayı yaşandı, 35 kişi tutuklandı. Daha da endişe verici olanı ise geçen Perşembe günü maç seyircisinin üzerinde iki bıçak bulunmuş olması.
Rum polisi, Rum Atletizm Kurumu (KOP) ve kulüplerin artarak tekrarlanan şiddet olaylarından kaygılandığı, çözüm arayışına girdiği ve Rum meclisinin de dahil edilerek, gerekirse, deplasman maçlarına gidişinin yasaklanmasını öngören yasa yaparak meseleye müdahil olabileceği kaydedildi.
Aynı gazeteye göre, pazartesi akşamı “AntonisPapadopulos” stadı dışında meydana gelen şiddet olayı ile ilgili tutuklanan 19 yaşındaki gencin taraftar değil futbol oyuncusu olduğu ortaya çıktı.
Genç, aleyhine rahatsızlık yaratma, saldırı aleti taşıma, polise mukavemet v.b 6 suçlama ile Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkartıldı. Yargıç, gencin statlara ve bütün spor alanlarına girişini yasaklama kararını açıkladığı anda gencin avukatı, müvekkilinin ikinci lig futbol oyuncusu olduğu söyledi. Bunun üzerine yargıç, ceza ile ilgili açıklamasını 13 Ekim’e erteledi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.