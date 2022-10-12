Güney’de taraftarın dönüşüyle statlarda şiddet olayları ikiye katlandı

Güney Kıbrıs’ta stat içinde ve dışında şiddet olaylarında bu yıl patlama yaşandığı, bu yıl yaşanan şiddet olaylarının ve olayla alakalı tutuklanan kişi sayısının geçen yılın iki katına ulaştığı bildirildi.

Fileleftheros, pandemi döneminde verilen aranın ardından futbol taraftarlarının statlara dönmesi ile şiddet olaylarının da tırmandığına dikkat çekerek, taraftarların deplasman maçlarına gitmelerinin yasaklanmasının bile düşünüldüğüne dikkat çekti.

Habere göre, neredeyse her derbi maçı sonrasında olay çıkıyor. Bu yıl 30 Eylül’e kadar 34 şiddet olayı yaşandı, 35 kişi tutuklandı. Daha da endişe verici olanı ise geçen Perşembe günü maç seyircisinin üzerinde iki bıçak bulunmuş olması.

Rum polisi, Rum Atletizm Kurumu (KOP) ve kulüplerin artarak tekrarlanan şiddet olaylarından kaygılandığı, çözüm arayışına girdiği ve Rum meclisinin de dahil edilerek, gerekirse, deplasman maçlarına gidişinin yasaklanmasını öngören yasa yaparak meseleye müdahil olabileceği kaydedildi.

Aynı gazeteye göre, pazartesi akşamı “AntonisPapadopulos” stadı dışında meydana gelen şiddet olayı ile ilgili tutuklanan 19 yaşındaki gencin taraftar değil futbol oyuncusu olduğu ortaya çıktı.

Genç, aleyhine rahatsızlık yaratma, saldırı aleti taşıma, polise mukavemet v.b 6 suçlama ile Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkartıldı. Yargıç, gencin statlara ve bütün spor alanlarına girişini yasaklama kararını açıkladığı anda gencin avukatı, müvekkilinin ikinci lig futbol oyuncusu olduğu söyledi. Bunun üzerine yargıç, ceza ile ilgili açıklamasını 13 Ekim’e erteledi.

