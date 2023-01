Güney’de Stewart’a öfke

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın Kıbrıs sorunundaki devam eden çıkmazla ilgili sorumluluğu Kıbrıs Rum kesimine yüklemesi, Rum tarafının tepkisine neden oldu

Finlandiya delegasyonunun New York'ta düzenlediği brifinge konuşan Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’taki Barış Gücü Şefi Colin Stewart, açıklamalarıyla Rum tarafının tepkisini çekti.

Stewart, “Kıbrıs’ın kuzeyi halihazırda ekonomik ve siyasi olarak Türkiye'ye entegre olmuştur. Bu durumu değiştirmek için harekete geçmesi gereken Kıbrıslı Rum liderliğidir. Ancak sadece itiraz ediyor, kınıyor, suçluyorlar.” dedi.

Stewart “Bana sık sık Türk tarafını tuttuğum söyleniyor ama objektif bir değerlendirme yapıyorum” sözlerini kullandı.

Stewart şöyle dedi:

Kıbrıslı Türklere yönelik ekonomik yaptırımlar konusu…

“Ekonomik ve sosyal durum kötüleşiyor. Ekonomik yaptırımlar halkın daha fazla acı çekmesine neden oluyor ancak siyasi durumu değiştirmiyor. Bu yaptırımların niteliğini gözden geçirmenin zamanı geliyor.”

Eğitim konusu:

“Kıbrıs'ın kuzeyinde ve güneyinde verilen eğitim nitelikli gençler yetiştirmiyor. Hem Rum hem de Türk tarafı kendilerini tek taraflı kurbanlar, diğerini ise acımasız failler olarak gösteren tarih ders kitaplarını kullanmaktadır. Her iki tarafın da diğer tarafın nasıl zalim olduğunu gösteren çatışma müzeleri var. Evet, trajik şeyler oldu ama bunlar sadece bir tarafın başına gelmedi. Sadece artık değiştirilemeyecek olan geçmiş hakkında konuşmak, gelecekte uzlaşmaya yol açmayacaktır.”

Kıbrıslı Rum liderliğine bir eleştiri de tarih kitaplarından geldi…

“2017 yılında, her iki tarafı da tatmin edecek ders kitapları üretmeyi amaçlayan tarih ders kitabı komitesi oluşturuldu. Kıbrıslı Türk toplumu hazırlıklara aktif olarak katılırken, Kıbrıslı Rum toplumu herhangi bir çalışma yapmamıştır.”

“Kıbrıslı Rum liderliği Türk tarafını suçlarken, kendileri, yapmak istemedikleri hiçbir şeyi yapmıyorlar” sözleri de dikkat çekti.

GÜNEY’DE TEPKİ

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın, Finlandiya delegasyonunun 17 Ocak tarihinde New York’ta düzenlediği brifingde yaptığı konuşmada söylediği ve Yenidüzen gazetesine haber olan sözleri, Rum tarafının tepkisine neden oldu.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Kıbrıslı Rumlar Aleyhinde de Yanlı Görüş Belirtti” başlıklı haberinde, Stewart’ın söylediğinden bahsedilen şeylerin, UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasıyla ilgili kararın BM Güvenlik Konseyinde kabul edilmesi arifesinde, Kıbrıs sorununda çalkantılara neden olduğunu öne sürdü.

Stewart’ın bu açıklamalarında, Kıbrıs sorunundaki devam eden çıkmazla ilgili sorumluluğu Kıbrıs Rum kesimine yüklediğinin görüldüğünü, aynı zamanda Rum kesiminin kendisine yönelttiği eleştirilerden şikâyetçi olduğunun görüldüğünü yazan gazete, haberinin devamında, Yenidüzen gazetesi yazarlarından Cenk Mutluyakalı’nın konuyla ilgili haberine yer verdi.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, söz konusu haberin Rum Dışişleri Bakanlığının alarma geçmesine neden olduğunu ve Dışişleri Bakanlığının hemen Stewart’ın açıklamaları konusunda BM’den izahat istediğini yazan gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, BM’nin ilk tepkisinin, Stewart’ın söylediklerinin yanlış aktarıldığı yönünde olduğunu kaydetti.

Bunun ise Rum Dışişleri Bakanlığını tatmin etmediğinin görüldüğünü ve Rum Dışişlerinin konuyu “oldukça ciddi” olarak nitelendirdiğini ifade eden gazete, Rum tarafının, BM’nin savunduğu şeyleri “kabul edilemez bir mazeret olarak değerlendirdiğini” belirtti.

Haberde Stewart’ın söz konusu açıklamalarının, Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün görev süresinin uzatılmasına dair kararın kabul edilmesi arifesinde, aynı zamanda BM Genel Sekreterinin raporlarının metninin iyileştirilmesi için perde gerisinde yoğun çabalar harcandığı bir zamanda yapıldığına da işaret edildi.

Haber Haravgi gazetesinde “Colin Stewart’tan Kıbrıs Rum Kesimi Aleyhinde Eleştiriler- Kıbrıslı Rumlar Yalnızca İtiraz Ediyor, Eleştiriyor, Suçluyor”, Alithia’da ise “Colin Stewart’tan Acı ifadeler- Kıbrıslı Rumlar Yalnızca İtiraz Ediyor, Eleştiriyor, Suçluyor” başlıklarıyla yer aldı.