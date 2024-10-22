Güney’de şok eden anket

Güney'de yapılan bir ankete göre DİSİ'nin oyu yüzde 19; Odisseas Mihailidis’in görevden alınan sayıştay başkanının "kurması muhtemel" parti yüzde 17; VOLT yüzde 12; AKEL yüzde 9; ELAM yüzde 8 oy alıyor

Güney'de yayımlanan Gazetesi’nin anketinin ikinci kısmında şok edici detaylar var. Rum Siyasi partilerin sorgulandığı ankette, yılların partisi AKEL, yerini iki toplumlu VOLT’a bırakıyor. Çarpıcı sonuçlar Rum Kamuoyunda çalkantı yarattı.

Politis gazetesinin, “RetailZoom” isimli şirkete 14-16 Ekim döneminde Güney Kıbrıs genelinde yaptırdığı anketin ikinci bölümü dün yayımlandı.

Anketin dünkü bölümünde “2026 milletvekilliği seçimlerde hangi partiye oy verirsiniz” sorusu karşısında, DİSİ yüzde 19; Odisseas Mihailidis’in görevden alınan sayıştay başkanının "kurması muhtemel" parti yüzde 17; VOLT yüzde 12; AKEL yüzde 9; ELAM yüzde 8; DİKO yüzde 3; DİPA ve EDEK yüzde 1; Ekologlar yüzde 2; "olası yeni bir parti" yüzde 6; Hayvan partisi yüzde 1; diğer partiler yüzde 1; oy kullanmayacağım yüzde 6; bilmiyorum/yanıt yok ise yüzde 13 şeklinde yanıtlar verildi.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin kuruluşundan itibaren ülkenin sahip olduğu en dürüst başkan kimdir sorusuna ise şu yanıtlar verildi: “Glafkos Klerides yüzde 52; Yorgos Vasiliu yüzde 20; Tassos Papadopulos yüzde 10; Dimitris Hristofyas yüzde 10; 3’üncü Makarios yüzde 5; Spiros Kiprianu yüzde 2; Nikos Anastasiadis yüzde 1”.

“2028 yılındaki başkanlık seçimleri için hangisinin daha uygun olduğunu düşünüyorsunuz” sorusuna karşılık “Odisseas Mihailidis (eski sayıştay başkanı) yüzde 40; Fedon Fedonas yüzde 38; Averof Neofitu yüzde 32; Andreas Mavoyannis yüzde 31; İrini Haralambidu yüzde 24; Annita Dimitriu yüzde 19; Konstantinu Yoannu yüzde 18; Nikos Hristodulidis yüzde 14; Stefanos Stefanu yüzde 10; Hristos Hristu yüzde 9; Konstantinos Yorgacis yüzde 7; Nikolas Papadopulos yüzde 6; bunlardan hiç biri ise yüzde 12” yanıtları verildi.

Dünyadaki gelişmelerle ilgili soru kapsamında Orta Doğu’daki kriz sizi ne kadar endişelendiriyor sorusuna yüzde 56’sı çok fazla (endişelendiriyor); yüzde 30’u çok; yüzde 10’u orta derecede; yüzde 3’ü az; yüzde 1’i ise bilmiyorum/yanıt yok yanıtını verdi.