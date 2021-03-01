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Güney’de restorancılar sokağa indi

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Güney’de restoran-kafe-yeme-içme mekan sahipleri protesto yürüyüşü yaptı, iş yerlerinin derhal açılması çağrısında bulundu

Güney’de restorancılar sokağa indi
 
Güney  Kıbrıs’ta Covid-19’un önlenmesi amacıyla alınan tedbirlerin bazıları bugün itibarıyla kaldırıldı ancak tartışmalar sona ermedi.
Rum Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararlara, bazı sektörler tepki gösterdi, restoran-kafe-yeme-içme mekan sahipleri önceki gün Güney Lefkoşa sokaklarında  protesto yürüyüşü yaptı.
Fileleftheros gazetesine göre, mekan sahipleri, iş yerlerinin derhal açılması çağrısında bulundu.
Özel spor salon sahipleri ise, salonların ilgili protokoller çerçevesinde açılmasına tepki göstererek hükümetin aldığı kararla, salonların yeniden açılmasının mümkün olmadığını açıkladılar.
Bilim Danışma Kurulu üyelerinin de hükümet ile görüş ayrılığına düştüğünü yazan gazete, gelen tepkiler nedeniyle açıklama yaptıklarını belirtti.
 
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