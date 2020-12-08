Güneyde rekor ölüm ve rekor yeni vaka sayısı

Zaten doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 663 numuneden 60 vaka.

Yolcu ve ülkelerine geri gönderilen kontrol kapsamında alınan 915 vakadan 4'ü.

Özel girişim yoluyla alınan 1.630 örnekten 121 vaka.

Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 361 numuneden 19 vaka.

Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 251 numuneden 2 vaka.

Kato Pyrgos Tillirias sakinlerinden alınan 98 örnek 1 vaka.

Önceki günlerde hızlı antijen testi yöntemi ile tespit edilen pozitif sonuçların moleküler inceleme yöntemi ile doğrulama için alınan 218 numuneden 212 vaka.

Güney Kıbrıs'ta, son 24 saatte 4 bin 208 test yapıldı, 419 covid-19 pozitif vaka tespit edildi. 5 kişi de covid nedeniyle hayatını kaybetti.Güneyde toplam vaka sayısı ise 13 bin 286'ya ulaşırken, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 68'e ulaştı. Öte yandan 115 COVID-19 hastası hastanelerde tedavi ediliyor, bunların 21'i ciddi durumda.4.208'i moleküler yöntemle (PCR) ve 6.702'si hızlı antijen saptama yöntemiyle (hızlı test) olmak üzere toplam 10.910 test yapıldı.Tespit edilen 419 vakanın dağılımı ise şöyle: