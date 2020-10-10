Güney’de panik havası

Sözde Mağusa Belediye Başkanı Simos Ioannou, “Müzakereler başlamazsa Maraş kaybedilecek. Maraş’ı kaybetmekle Omorfo ve Rum idaresi altına iade edilecek birçok bölgeyi de kaybetmiş olacağız” dedi

Maraş’ın önceki günkü açılışı sırasında eski Maraş sakinleri, coronavirüs salgını nedeniyle kapatılan Derinya barikatında protesto gösterisi düzenledi.

Mağusa Belediye Başkanı Simos Ioannou, "Maraş, meşru sahiplerine teslim edilmeliydi. Bu bize bir psikolojik baskı" dedi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Maraş kökenli Rumların önceki gün Derinya Barikatı’nda gerçekleştirdikleri protesto gösterisine geniş yer verdi.

Sözde “Mağusa Belediye Başkanı” Simos Yoannu gösteride yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlamaması durumunda Maraş’ın kaybedileceği uyarısında bulundu.

Yoannu, “Kapalı bölgeyi kaybetmekle, Morfu (Güzelyurt) ve Kıbrıs Rum idaresi altına iade edilecek birçok bölgeyi de kaybetmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Yoannu ayrıca, Türkiye’nin Maraş’ın sahil şeridini açarak “işgal bölgelerindeki seçimlerde desteklediği adayın kazanmasını hedeflediği” iddiasında da bulundu.

Gazete, gösteride Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, bazı milletvekillerinin de hazır bulunduklarını belirtti.

Rum sözcü Kusios gösteri sırasında basına yaptığı açıklamada, “Anastasiadis’in konuyu Avrupa Konseyi toplantısında gündeme getireceğini” belirterek “AB ortaklarının artık Erdoğan’ın sadece ricayla akıllanmayacağını anlaması gerektiğini” ifade etti.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise açıklamasında, “vatanımızın yarısını kaybetmemek için birlik olmalıyız” mesajını dile getirerek, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine geri dönmeye hazır olunduğu mesajının sürekli duyurulması gerektiğini işaret etti.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise, Türkiye’nin BM başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda şikayet edilmesi, buna paralel olarak ise Kıbrıs Rum tarafının, çözüm müzakerelerine dönmeye hazır olduğunu ortaya koyması gerektiği mesajını verdi.

