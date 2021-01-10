Güney’de özele destek paketi

Güney’de pandemi önlemlerinden etkilenen işletmelere ve serbest meslek sahiplerine doğrudan yardım, işletme giderleri için kullanılmak üzere Bin ile 300 bin Euro arasında nakit ödemeler sağlanacak

Kıbrıs’ın güneyine “3 haftalık kapanma” kararının ardından ekonomik sektörlerin bu süreci atlatabilmesi için yeni desek paketi açıklandı.

Yeni ekonomi paket Rum Maliye Bakanı ayrıca Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Refah Bakanı tarafından düzenlenen ortak bir basın toplantısıyla açıklandı.

Yeni hibeler, destek kredileri, kredi borçlarının askıya alınması, kira ertelenmesi ve vergi indirimleri dahil olmak en son Ekonomik Paketi, Covid önlemlerinden etkilenen işletmeler ve serbest meslek sahipleri için duyuruldu.

“74’TEN BUGÜNE EN BÜYÜK KRİZ”

Rum Maliye Bakanı Constantinos Petrides, yaşadıkları krizin 1974 savaşından bugüne en büyük ekonomik buhran olduğunu söyledi.

Petrides, Çalışma Bakanı Zeta Emilianides ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, "Hükümet reel ekonomiyi desteklemek için burada," dedi.

Pandemi önlemlerinden etkilenen işletmelere ve serbest meslek sahiplerine doğrudan yardım, işletme giderleri için kullanılmak üzere 1.000 ile 300.000 Euro arasında nakit ödemeler sağlanacak.

200 milyon Euro destek programından 30.000 işletmenin yararlanması bekleniyor.

Destek programları işletmelerin cirolarına göre de hesaplanacak, gelir kayıpları oranında destek sağlanacak.

Örneğin, 2019 cirosu 311.000 Euro ve işinde yüzde 80 azalma olan bir spor salonu 8.000 Euro destek alacak.

Bakan, 795.000 Euro cirolu ve yüzde 46 kayba sahip bir şaraphanenin 9.000 Euro destek alacağını söyledi.

Petrides ayrıca, geliri yıllık 15.600 Euro'dan az olan serbest meslek sahipleri için bir program duyurdu.

Plan, 1 Ocak ile 30 Haziran arasında altı ay süreyle geçerli olacak.

Bakan ayrıca, Ocak ve Şubat aylarında faaliyetleri tamamen veya kısmen askıya alınan işletmelerin kiranın yüzde 30'unu ev sahiplerine ödemesine izin verileceğini duyurdu.

Devletten işyeri kiralayanlar Ocak ve Şubat ayları için kira ödemek zorunda kalmayacak. Kıbrıs’ın güneyinde hükümet ayrıca, kirasını Ocak ve Mart arasında gönüllü olarak azaltan mülk sahipleri için bir vergi indirimi programı açıkladı.

