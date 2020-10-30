Güney’de Ohi Günü kutlandı

Güney Kıbrıs, 28 Ekim 1940'ta Yunanistan'a girmek isteyen İtalyan ordusuna karşı çıkılmasının yıldönümü dolayısıyla “Ohi (Hayır) Günü”nü kutladı

İkinci Dünya savaşı sırasında İtalyanların, Yunanistan’ın kendilerine katılması teklifini reddetmeleri sebebiyle her yıl kutlanan “Ohi Günü” (Hayır Günü), Korona salgını sebebiyle bu yıl resmigeçit törenleri olmadan kutlandı.Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta “Ohi Günü” sebebiyle önceki gün Güney Lefkoşa’daki “Ayios Yoannis” kilisesinde ayin ve bahçesinde tören gerçekleştirildiğini belirtirken, tören sonrasında yapılan açıklamalara yer verdiler.Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tören sonrasında yaptığı açıklamada, “Günümüzdeki gelişmeler göz önüne alındığında 28 Ekim ruhunun güncelliğini koruduğunu” belirterek 28 Ekim’in sadece Yunanistan için değil tüm dünya için faşizme karşı savaşın sembolü olduğunu öne sürdü.Gazete haberinde, Güney Lefkoşa’nın yanı sıra diğer büyük kentler ve belediyelerde de birçok anma etkinliği gerçekleştirildiğini yazdı.Gazete bir diğer haberinde ise, Rum siyasi partilerinin de 28 Ekim “Ohi Günü” sebebiyle yayınladıkları mesajlara yer verdi.DİSİ, AKEL, DİKO, EDEK ve diğer siyasi partiler yaptıkları açıklamalarda özetle, “Ohi” gününün “demokrasi ve özgürlük mücadelesinin başlıca örneği olduğu” mesajını verdiler.