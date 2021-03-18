Güney’de Nisan sonuna kadar durum normalleşecek

Güney Kıbrıs Bilimsel Danışma Heyeti üyesi Prof. Karayiannis, bir iki hafta içinde Limasol’daki vakalarda azalama görüleceğini belirterek, Nisan ayı sonlarına kadar durumun normalleşeceği ve kısıtlama tedbirlerinin kaldırılacağını ifade etti



Güney Kıbrıs Bilimsel Danışma Heyeti üyesi ve Mikrobiyoloji ve Lefkoşa Üniversitesi Moleküler Tıp Okulu Profesörü Dr. Petros Karayiannis koronavirüsü vakalarıyla ilgili durumun istikrarlı olmaya başladığı değerlendirmesinde bulunarak önümüzdeki bir iki hafta içinde Limasol kazasındaki vaka sayısında azalama görüleceğini belirterek, nisan ayı sonlarına kadar, durumun normalleşeceği ve kısıtlama tedbirlerinin kaldırılacağı değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs Haber Ajansına (KHA) yaptığı açıklamada, Dr. Karayiannis son üç gündür epidemiyolojik tablonun istikrarlı olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

“Dün, önceki günlerle aynı sayıda test yapılmadığı için bugün muhtemelen daha az sayıda vaka olacak ama pozitiflik oranı %1 düzeyinde seyrediyor”.

“Gözlerimizi hastanelere girişlere çevirmeliyiz. Baskı var, vaka sayısı daha sıkı tedbirlerin alındığı ocak-şubat ayları ile aynı. Tek fark şimdi hastalar daha genç gruplardan çünkü yaşlılar aşılar ile korunma altına alındı. Hastanelere büyük sayılardaki girişlerin sabit olacağını ve hastanelerden daha çok kişinin taburcu olmasını umuyorum”.

Açık alanlardaki restoranların bugünden itibaren açılmasıyla ilgi gevşemeler konusunda Dr. Karayiannis, sıkı protokollerin uygulanması durumunda sorun olmayacağını söyledi. Gerek müşterilerin gerekse restoran sahiplerinin durumun yeniden kötüleşmemesi ve herkesin yararına, tedbirleri uygulayacağı inancını dile getirdi.

“Bu alanlar açıklanan protokollerle çalışırsa sorun olmayacak. Vakalarda küçük bir artış görülebilir ancak durumun istikrarlı kalacağını umuyorum” diyen Dr. Karayiannis, Limasol’daki durumla ilgili olarak ise bunun kötüleşmediğini ancak gözle görülecek kadar da iyileşmediğini, pozitiflik oranı ortalamasının %1,3 düzeyinde sabit kaldığına işaret etti.

“Önümüzdeki bir iki hafta içinde açıklanan tedbirlerle yani öğrencilerin ortaokullara dönmemesi ve ilkokulların kapatılmasıyla vaka sayılarında düşüş görüleceğine inanıyorum” diyen Dr. Karayiannis halka, kendilerini koruma önlemlerini uygulamaları ve biraz daha sabırlı olmaları çağrısında bulunarak “insanlar artık yoruldu ama bu, bugüne kadar başardıklarımızı yıkmak anlamına gelmez. Biraz daha sabır gerekiyor. Ay sonuna kadar aşılama çalışmaları daha çok insanın korunmasını sağlayacak ve o zamana kadar iyi hava ile birlikte kısıtlama tedbirlerinin yavaş yavaş kaldırıldığını görebileceğiz” dedi.

Gözle görülür normalleşmenin ne zaman gerçek olacağıyla ilgili bir soruya Dr. Karayiannis bunun nisan sonuna kadar gerçekleşebileceğini belirterek “hangi düzeyde olacağını öngöremiyorum. O zamana kadar epidemiyolojik tablonun nasıl olacağına bağlı. Sanırım hepimiz biraz daha dikkatli olursak durumun daha iyi olmasını kontrol edebileceğiz” yanıtını verdi.



