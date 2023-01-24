Güney’de nefes nefese seçim yarışı

Güney’de 5 Şubat’ta yapılacak başkanlık seçimleri için yapılan bir ankette Hristodulidis ile Neofitu arasındaki fark yüzde 1’e indi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi başkanını belirleyecek seçim 5 Şubat’ta yapılacak.

Anketlerde iddialı üç adaydan Hristodulidis önde ancak, Neofitu ve Mavroyannis az farkla peşinde.

Adaylar arasındaki fark iyice kapanırken, 12 gün sonra yapılacak seçimin ikinci tura kalması kesin gibi.

Aşırı sağcı faşist ELAM’ı hükümete alabileceğini söyleyen Hristodulidis finişe en yakın aday.

Güney’de yayımlanan Alithia Gazetesi, 5 Şubat’ta yapılacak başkanlık seçiminin 3 güçlü adayından Averof Neofitu ve Nikos Hristodulidis arasındaki farkın son birkaç gün içerisinde yüzde 4’ten yüzde 1’e indiğini öne sürdü.

Gazete “yeni tamamlandığını ve nihai işlemlerinin yapıldığını” yazdığı ancak künyesini vermediği bir anketten, Hristodulidis’in seçmen desteğinin yüzde 26, Neofitu’nun yüzde 25 ve Andreas Mavroyannis’in yüzde 22, hata payının + - 3 olduğunu yazdı.

Neofitu ile Hristodulidis arasındaki, birkaç gün önce yüzde 4 olan puan farkının yüzde 1’de indiğini belirten gazete, uzmanların bu hızlı değişimi; seçim tarihi yaklaştığı için seçmenlerin ilgisinin artmasına ve Hristodulidis’in aksine Neofitu’nun kemik oylara sahip olmasına bağladığını belirtti.

Gazete, şekillenecek sonuçlarla ilgili görüntünün şu anda kaygan zeminde olduğunu, seçmen ilgisinin daha yüksek olması halinde seçimlere birkaç gün kala yapılacak ölçümlerin çok daha güvenilir sonuçlar vereceğine işaret etti.

Fileleftheros, her üç adayın da kampanyalarına, seçmeni sandığa çağırarak ve zafer mesajı vererek devam ettiğini yazdı.

Öte yandan Kathimerini gazetesinin “Symmetron” şirketine yaptırdığı anketin sonuçlarında faşist ELAM ile iş birliği yapacağını söyleyen Hristodulidis önde. Kime oy verirdiniz sorusunun cevabı şöyle: Hristodulidis %32,9; Mavroyannis %21,9; Neofitu %21,5; Hristu %4,2; Dimitriadis %4,0; Kolokasidis %3,3; Hristofidis %1,7; diğerleri %0.8 oy alırken kararsızlar %9ü7 şeklinde yer aldı.

Kathimerini gazetesinin ikinci tura ilişkin sonuçları ise şöyle:

* Hristodulidis-Neofitu: Hristodulidis %49; Neofitu %25; çekimser %17; kararsızlar %9;

* Mavroyannis-Neofitu: Mavroyannis %38; Neofitu %33; çekimser %20; kararsızlar %7;

* Hristodulidis-Mavroyannis: Hristodulidis %49; Mavroyannis %27; çekimser %14; kararsızlar %10.

