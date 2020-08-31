Güney’de kırmızı alarm verildi

Güney Kıbrıs dün için turuncu, bugün için ise kırmızı alarm verildi









Hava sıcaklığının bugün daha da yükselerek, 44 derece olması bekleniyor.

Rum Meteoroloji Dairesi, bugün için hava sıcaklığının çok yüksek olacağı öngörüsüyle kırmızı uyarı yayınladı.

Rum haber kaynakları, bugün hava sıcaklığının 44 derece olmasının beklendiğini ve uyarının 13.00-17.00 saatleri geçerli olacağını duyurdu.

Uzmanlar, hava sıcaklığının 43 derece olduğu dün için de turuncu alarm uyarısında bulunmuştu.

Hava sıcaklığının çarşamba gününe kadar mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor.

Sıcak havaya bağlı olarak orman yangını riski de yükseldiğinden dikkatli olunması istendi.

