Güney’de kaos sürüyor

Covid-19 vakalarının artmasıyla birlikte Kıbrıs’ın güneyinde artırılan önlemler ve ek tedbirler çerçevesinde, Limasol ve Baf arasında denetimli girişler devam ediyor.

Polis, covid-19 tedbirleri kapsamında kontrollü geçiş sağlıyor. İki şehre giden otoyol kesildi. Yola kurulan bloklar ile denetimi sağlayan polis, yeni tedbirlere göre, iki şehre yalnızca iş amaçlı giriş sağlayan belgeler ile geçişlere izin veriyor.Rum tarafında yeni tip koronavirüs vakası sayısında yaşanan dikey artış sonrasında geçen çarşamba günü ilan edilen kısıtlama önlemlerinin pratikte uygulamaya başlanması kaosa neden oldu, Rum Sağlık Bakanı Limasol ve Baf’ta çalışan kişilerden, yaşadıkları mağduriyet nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı.Hafta sonu itibarıyla devreye giren sıkılaştırılmış önlemler çerçevesinde çalışanlara getirilen, test sonuçlarının negatif olduğunu belgeleme şartı nedeniyle laboratuvarlar önlerinde insan kuyrukları oluştu.Güney’de yayımlanan Fileleftheros Gazetesi, Rum Sağlık ve Savunma bakanlıkları arasındaki “karışıklıktan” dolayı Savunma Bakanlığı’nın Lefkoşa’nın Rum kesiminde koronavirüs testi yapan tek laboratuvara RMMO askerlerini de göndermesi üzerine, onlarca RMMO askerinin halk ile birlikte kuyruğa girdiğini, uzun kuyrukta polislerin de bulunduğunu kaydetti.Rum Sağlık Bakanı KonstantinosYoannu’nun yaşanan kargaşa ve hatalar nedeniyle önceki gün halktan özür dilediği ancak Rum Başkanlık Sarayı’nın, çarşamba günü ilan edilen kısıtlama tedbirlerinden geri adım atmadığına dikkat çeken gazete, yoğun bakım servislerinde 10’u entübe toplam 16, yataklı servislerde de toplam 64 kişinin tedavi edilmekte olduğunu yazdı.Aynı gazete, okulların açıldığı günden beridir Limasol’da 2 bin 266 öğrencinin koronavirüs nedeniyle okula gidemediğini, bu öğrencilerin ezici çoğunluğunun temaslı olduğunu kaydetti.Limasol ve Baf’ta ilçe dışına çıkabilmek için test yaptırma zorunluluğu sürüyorLimasol ve Baf’ta giriş çıkışlar denetimden geçiyor