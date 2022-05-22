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Güney’de kalan Türk mallarının dağıtım ve kullanım koşulları yeniden düzenleniyor

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Güney’de kalan Türk mallarının dağıtım ve kullanım koşulları yeniden düzenleniyor

Rum yönetimi, Güney’de kalan Türk mallarının kullanım koşullarına yeni düzenleme getirmeye hazırlanıyor. Yeni yaklaşım, söz konusu malların bakım tamirat masraflarının kullanıcı tarafından karşılanması ve bu nedenle kiracının bu masrafları karşılayabilecek ekonomik düzeyde olması mantığına dayanıyor.

Rum İçişleri Bakanlığı’nın, Bakan Nikos Nuris tarafından sunumu yapılan,  Güney’de kalan Türk mallarına yeni yaklaşım planının, kira bedeli yüksek bölgelerdeki Türk mallarının “göçmenlerin talip olmaması durumunda göçmen olmayanların da dahil olabileceği ihale yoluyla değerlendirilmesini” de içerdiği bildirildi.

Fileleftheros “Kıbrıs Türk Malları Kartları Yeniden Karılıyor” başlıklı haberinde Rum yönetiminin kontrolü altındaki toprak alanının yüzde 10,4’ünü oluşturan Türk mallarının yönetimi, dağıtım kriterlerinin modernize edilmesi” yaklaşımının içeriğinden satırbaşlarını aktardı.

Buna göre, kira fiyatları yüksek olan ve değeri yüksek bölgelerde bulunan Türk mallarının dağıtımı açık artırma usulü yapılacak. Taşınmazlar kullanılacak ve restore edilecek ve özel şahısın yapacağı harcamalar tanınarak amortisman sağlanacak.

Taliplerin uygunluğu ve puanlaması ve bina veya toprak dağıtımının, talep edenin KKTC’de kalan mülkü ile de bağlantılı kılınması sistemi getiriliyor. Yine, talep edenin talep ettiği mülkü değerlendirmedeki mali yeterliliği de dikkate alınacak.

Dikkat çekici önerilerden biri de yeni sözleşmelerde, konutun statik yeterliliğinin sağlanması, bakım ve güvenliğinin sorumluluğunun kiracı tarafından üstlenilecek olması.

Konut dağıtımında, ailenin en az bir üyesinin göçmen olması şartı aranacak ve ailenin Rum yönetiminin kontrolü altındaki bölgedeki taşınmazı yanında gelir kriteri de dikkate alınacak. Bunun yanında talep edenin veya aile üyelerinden birinin KKTC’de kurulu Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK)  başvuru yapmamış veya TMK’dan fayda sağlamamış olması şartı aranacak.

Güney’de kalan yaklaşık 5 bin Türk malı konutun büyük bölümünde Rum göçmenler, kira sözleşmesi ile ikamet ediyor.  

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