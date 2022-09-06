Güneyde işsizlik artış gösteriyor

Güney Kıbrıs’ta işsiz sayısında artış gözlemlendiği, son üç aylık dönemde yaklaşık 9 bin kişinin işsizler arasına katıldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum İstatistik Enstitüsünün dün açıkladığı verilerin, işsizlik oranında artış olduğunu gösterdiğini yazdı.

Rum Çalışma Dairesi’ne son üç aylık dönemde 9 bin 185 kişinin işsizlik kaydı için başvurduğunu belirten gazete, Ağustos ayı sonunda kayıtlı toplam işsiz sayısının ise 14 bin 961 kişiye çıktığını vurguladı.

Gazete, bu kişilerden 3 bin 219’unun 6 ila 12 veya 12 aydan daha uzun süredir işsiz olmaları sebebiyle işsizlik ödeneği alma hakkı bulunmayan kişiler olduklarını belirtirken, yine bu kişilerden 7 bin 193’ünün üniversite mezunu olduklarını da aktardı.

